Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова
Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із ЗСУ 
колаж: glavcom.ua

У січні цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині чоловік отримав важкі осколкові поранення 

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Макарова.

28-річний солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня 2025 року у Києві під час лікування після важкого осколкового поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду. 

Андрій Макаров народився 22 жовтня 1996 року у Рівному. Навчався у 22-й школі, згодом працював експедитором.

Чоловік не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт зі Збройними Силами. Спочатку захищав країну у складі 14-ї окремої механізованої бригади, згодом за власним бажанням перевівся у Третю штурмову.

Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт зі Збройними Силами
Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт зі Збройними Силами
фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Андрій був добрим, мав багато друзів, любив спілкуватися з людьми. У вихідні дні виїжджав на відпочинок за місто», – пригадує його сестра.

У січні цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині чоловік отримав важкі осколкові поранення – у ході лікування виникли ускладнення. За життя військовослужбовця тривалий час боролися у різних медзакладах країни.

На жаль, 28-річний солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня 2025 року під час лікування у Києві.

Поховали Андрія Макарова 29 жовтня на кладовищі у селі Олександрія Рівненського району.

Траурний портрет Андрія Макарова
Траурний портрет Андрія Макарова
фото: Рівненська міська рада/Facebook
Прощання з Андрієм Макаровим
Прощання з Андрієм Макаровим
фото: Рівненська міська рада/Facebook

У героя залишилися батьки, сестра, дружина та троє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

FPV-дрони наближають фронт до міст Донеччини
FPV-дрони на Донеччині: фронт тепер над містами
7 жовтня, 13:20
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Загиблий семирічний Макар Дороша
Семирічний Макар загинув під час обстрілу Запоріжжя: мама розкопувала завали голими руками
10 жовтня, 13:49
Один транспортний засіб – згорів, інший – серйозно пошкоджений
РФ атакувала гуманітарну місію на Херсонщині
14 жовтня, 12:18
Усе своє доросле життя Данчук присвятив службі, був кадровим військовим
Захищав Україну ще під час АТО. Згадаймо полковника Віталія Данчука
21 жовтня, 09:00
Президент анонсував розмови з європейцями та американцями щодо далекобійності
Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир
21 жовтня, 19:08
Збройні сили України пошкодили греблю Білгородського водосховища
Як удар по Білгородській дамбі вплинув на логістику окупанта. Експерт пояснив наслідки
28 жовтня, 17:53
За словами Берлінської, російська військова машина тільки розкочегарилася
Берлінська назвала умову, за якої Україна може програти війну
25 жовтня, 20:53
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
Масований удар по Україні: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
30 жовтня, 07:34

Суспільство

На Чернігівщині чоловік ігнорував повістки, проте ходив селом у військовій формі: як його покарали
На Чернігівщині чоловік ігнорував повістки, проте ходив селом у військовій формі: як його покарали
Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова
Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua