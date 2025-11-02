Захищав Україну у складі Третьої штурмової. Згадаймо Андрія Макарова

Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт із ЗСУ

У січні цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині чоловік отримав важкі осколкові поранення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Макарова.

28-річний солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня 2025 року у Києві під час лікування після важкого осколкового поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Андрій Макаров народився 22 жовтня 1996 року у Рівному. Навчався у 22-й школі, згодом працював експедитором.

Чоловік не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт зі Збройними Силами. Спочатку захищав країну у складі 14-ї окремої механізованої бригади, згодом за власним бажанням перевівся у Третю штурмову.

Андрій Макаров не служив в армії, але на початку повномасштабного вторгнення підписав контракт зі Збройними Силами фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Андрій був добрим, мав багато друзів, любив спілкуватися з людьми. У вихідні дні виїжджав на відпочинок за місто», – пригадує його сестра.

У січні цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині чоловік отримав важкі осколкові поранення – у ході лікування виникли ускладнення. За життя військовослужбовця тривалий час боролися у різних медзакладах країни.

На жаль, 28-річний солдат Андрій Макаров помер 20 жовтня 2025 року під час лікування у Києві.

Поховали Андрія Макарова 29 жовтня на кладовищі у селі Олександрія Рівненського району.

Траурний портрет Андрія Макарова фото: Рівненська міська рада/Facebook

Прощання з Андрієм Макаровим фото: Рівненська міська рада/Facebook

У героя залишилися батьки, сестра, дружина та троє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.