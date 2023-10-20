На світанку Росія завдала авіаудару по двох населених пунктах Херсонщини
Через російську агресію сім людей дістали поранення
У п’ятницю, 20 жовтня, близько 04:00 окупаційна армія РФ вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«По Зміївці ворог випустив чотири авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу», – написав він у Telegram.
Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.
За минулу добу ворог здійснив 97 обстрілів Херсонщини, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні.
Через російську агресію сім людей дістали поранення.
Нагадаємо, 17 жовтня російські терористи вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого дістали поранення дві цивільні жінки.
Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
Минулої доби окупанти цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні БпЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.
Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
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