На світанку Росія завдала авіаудару по двох населених пунктах Херсонщини

Через російську агресію сім людей дістали поранення

У п’ятницю, 20 жовтня, близько 04:00 окупаційна армія РФ вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«По Зміївці ворог випустив чотири авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу», – написав він у Telegram.

Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За минулу добу ворог здійснив 97 обстрілів Херсонщини, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі; адмінбудівлю у Херсоні.

Через російську агресію сім людей дістали поранення.

Нагадаємо, 17 жовтня російські терористи вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого дістали поранення дві цивільні жінки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

Минулої доби окупанти цинічно завдали чергового ракетного удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільному об’єкту у місті Миколаїв. Крім того, загарбники застосували ударні БпЛА типу Shahed-136/131 по півдню України, більшість з яких була знищена протиповітряною обороною.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.