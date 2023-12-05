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РФ штурмує Степове: яке стратегічне значення має селище

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
РФ штурмує Степове: яке стратегічне значення має селище
Попри намагання ворога Степове все ще залишається під контролем українських військових
фото ілюстративне

Зараз Степове повністю контролюється Збройними силами України

У районі Авдіївки на Донеччині тривають запеклі бої. Російські окупанти не полишають спроб захопити селище Степове. Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі «Радіо Свобода».

«Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому», – розповів Барабаш.

Однак, за його словами, попри намагання ворога Степове все ще залишається під контролем українських військових.

«Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає. Зараз повністю Степове контролюється Збройними силами України», – зазначив начальник МВА.

Крім того, зазначається, що росіяни продовжують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод, але на саме підприємство їм жодного разу не вдалося зайти.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не припиняють штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу. 

Теги: Донеччина війна окупанти

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