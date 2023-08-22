Готова до атак. РФ уперше вивела в Чорне море новий ракетоносій «Циклон»

Окупанти готові до виконання нових ракетних ударів по території України

Сьогодні, 22 серпня, Росія вперше вивела в Чорне море новий корабель «Циклон», який нещодавно прийняли до складу Чорноморського флоту РФ. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Загалом росіяни вивели в море одразу три носії «Калібрів» із сумарним залпом до 20 ракет.

«Серед них новітній корабель «Циклон». Російські окупанти проводили розвідку боєм нашої ППО, використовуючи поодинокі ударні безпілотники. Це означає, що рашисти готові до виконання нових ракетних ударів по території України», – каже Гуменюк.

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Нагадаємо, 12 липня країна-агресор похвалилась, що закінчила роботу над ракетним корабель «Циклон» проекту 22800 «Каракурт». Корабель був побудований на суднобудівному заводі в Керчі.

Малий ракетний корабель «Циклон» проекту 22800 «Каракурт» має на озброєнні універсальний ракетний комплекс із ракетами «Калібр», артилерійську установку АК-176МА, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) «Панцир-М», великокаліберні кулеметні установки.

До слова, раніше повідомлялося, що на День Незалежності України – 24 серпня 2023 року – Росія може вдатись до чергового акту ракетного тероризму.