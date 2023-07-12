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Росіяни похизувалися, що вперше за чверть століття побудували корабель-ракетоносій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни похизувалися, що вперше за чверть століття побудували корабель-ракетоносій
фото: ілюстративне

Росіяни у Керчі зробили новий корабель з універсальним ракетним комплексом

Країна-агресор похвалилась, що закінчила роботу над ракетним корабель «Циклон» проекту 22800 «Каракурт». Корабель був побудований на суднобудівному заводі в Керчі, поповнив склад Чорноморського флоту, відзвітували у міноборони РФ. 

Зазначається, що церемонія прийому до складу ВМФ Росії відбулася під керівництвом головкома ВМФ Росії Миколи Євменова.

«Ця церемонія стала своєрідною відправною точкою служби МРК «Циклон» та його екіпажу. Наказом головкому ВМФ корабель зарахований до складу Чорноморського флоту», – повідомили у міністерстві.

«Корабль посилить надводну складову Чорноморського флоту і ефективно виконуватиме завдання за своїм призначенням у складі загонів та угруповань флоту», – вважає Євменов.

За даними міноборони РФ, для Керченського суднобудівного заводу МРК «Циклон» став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань.

Росіяни повідомили, що МРК «Циклон» проекту 22800 «Каракурт» має на озброєнні універсальний ракетний комплекс із ракетами «Калібр», артилерійську установку АК-176МА, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) «Панцир-М», великокаліберні кулеметні установки.

Нагадаємо, адмірал флоту РФ, який бомбив Вінницю ракетами «Калібр», отримав підозру. Служба безпеки зібрала нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Наразі слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року.

Тоді за його наказом ворог здійснив удар по українському місту ракетами «Калібр» з російського бойового надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіолент Кримського півострова. Унаслідок ворожого обстрілу загинуло 29 вінничан, з них троє дітей. Ще 154 людини одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ корабель корабль

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