Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Наслідки атаки БпЛА у Дніпрі
фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлоградському районі російські удари зачепили інфраструктурні об’єкти та гаражі

У ніч на 23 листопада, Дніпропетровщина знову зазнала ударів російських дронів-камікадзе та артилерії. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 17 людей. Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

У Дніпрі уламки збитого дрона спричинили пожежі в дев’ятиповерховому будинку та на території приватної садиби. За уточненими даними, травмовано 14 людей, серед них – 11-річна дівчинка. Окрім житла, пошкоджено шість автомобілів.

Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти фото 1
фото: Дніпропетровська ОВА

Обстрілів зазнали й Васильківська та Зайцівська громади Синельниківського району. Там поранено двох місцевих жителів, вогонь знищив або пошкодив три приватні будинки. Пожежники швидко локалізували загоряння.

Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти фото 2
фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлоградському районі російські удари зачепили інфраструктурні об’єкти та гаражі, однак постраждалих немає.

Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти фото 3
фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині ворог застосував FPV-дрони та важку артилерію по Нікополю, а також Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. У самому Нікополі отримали поранення 41-річна жінка та двоє підлітків 14 і 16 років. Їхній стан медики оцінюють як легкий – лікування відбуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у Запоріжжі через російську атаку щонайменше шестеро людей зазнали поранення. Унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Окупанти вдарили дроном по входу у супермаркет.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина поранення обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами міського голови, рятувальники ліквідують пожежу на межі міста
Окупанти атакували Львів: місто затягнуло димом
19 листопада, 08:43
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
17 листопада, 22:50
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
У Деснянському районі ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи 
15 листопада, 07:32
Внаслідок масованого російського обстрілу Києва постраждало понад 30 людей
Нічна атака на Київ: з’явилися кадри зсередини зруйнованого будинку (фото)
14 листопада, 12:56
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Сумщині
Росіяни вдарили по промисловому об'єкту у Сумах: кадри від ДСНС
13 листопада, 22:58
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
Росіяни збільшили ударну силу, використовують більше балістики – Зеленський
9 листопада, 20:58
На Полтавщині є значні проблеми в енергосистемі
На Полтавщині проблеми зі світлом, водою та теплом – ОВА
8 листопада, 23:36
Росіяни бʼють великою кількість ракет і дронів по всій інфраструктурі
Ситуація в енергетиці. Що треба терміново робити?
8 листопада, 22:20
Начальник КМВА також заявив, що присвятить наступний тиждень проблемі міського резерву на випадок надзвичайних ситуацій
У Києві збільшилася кількість постраждалих від атаки
25 жовтня, 13:37

Події в Україні

Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
Росія планує використовувати морські дрони на Херсонському напрямку – ISW
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
У Дніпрі після нічної атаки зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Дніпро та Запоріжжя, вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Вчора, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Вчора, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua