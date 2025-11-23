Атака на Дніпропетровщину: постраждали 17 людей, серед них – діти

У Павлоградському районі російські удари зачепили інфраструктурні об’єкти та гаражі

У ніч на 23 листопада, Дніпропетровщина знову зазнала ударів російських дронів-камікадзе та артилерії. Унаслідок атаки постраждали щонайменше 17 людей. Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, пише «Главком».

У Дніпрі уламки збитого дрона спричинили пожежі в дев’ятиповерховому будинку та на території приватної садиби. За уточненими даними, травмовано 14 людей, серед них – 11-річна дівчинка. Окрім житла, пошкоджено шість автомобілів.

фото: Дніпропетровська ОВА

Обстрілів зазнали й Васильківська та Зайцівська громади Синельниківського району. Там поранено двох місцевих жителів, вогонь знищив або пошкодив три приватні будинки. Пожежники швидко локалізували загоряння.

фото: Дніпропетровська ОВА

У Павлоградському районі російські удари зачепили інфраструктурні об’єкти та гаражі, однак постраждалих немає.

фото: Дніпропетровська ОВА

На Нікопольщині ворог застосував FPV-дрони та важку артилерію по Нікополю, а також Покровській, Мирівській і Марганецькій громадах. У самому Нікополі отримали поранення 41-річна жінка та двоє підлітків 14 і 16 років. Їхній стан медики оцінюють як легкий – лікування відбуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у Запоріжжі через російську атаку щонайменше шестеро людей зазнали поранення. Унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки. Окупанти вдарили дроном по входу у супермаркет.