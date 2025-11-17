РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)

На місці удару виникла пожежа, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазини та перукарня

Російська терористична армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок чого загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники транспортували пораненого чоловіка із зони ураження до медичного закладу, але він помер у лікарні. Також внаслідок атаки поранені жінка та чоловік.

На місці удару виникла пожежа, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазини та перукарня. Вогнеборці приборкали всі займання.

До слова, уночі Російська Федерація завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Крім того, в одному з портів перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням.