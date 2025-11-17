Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)
Вогнеборці приборкали всі займання
фото: ДСНС Дніпропетровщини

На місці удару виникла пожежа, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазини та перукарня

Російська терористична армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок чого загинули 76-річна жінка та 51-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники транспортували пораненого чоловіка із зони ураження до медичного закладу, але він помер у лікарні. Також внаслідок атаки поранені жінка та чоловік.

РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото) фото 1

На місці удару виникла пожежа, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, магазини та перукарня. Вогнеборці приборкали всі займання.

РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото) фото 2

До слова, уночі Російська Федерація завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. Крім того, в одному з портів перебої з електропостачання – фахівці вже працюють над його відновленням.

Читайте також:

Теги: війна Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Остання зима Путіна
Остання зима Путіна
13 листопада, 10:42
Зірвати зустріч у Будапешті Путін боїться
Росіяни почали зривати Будапешт під гаслом «Нас обманули»
21 жовтня, 10:40
Путін перейшов в контратаку до Трампа
Путін перейшов в контратаку до Трампа
5 листопада, 18:18
Трамп: Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються
23 жовтня, 03:20
Народний депутат кількох скликань Сергій Пашинський, імовірно хвилюється, що повідомить слідству його колишній бізнес-партнер Сергій Тищенко
Діло пахне керосином Курченка. Чому Пашинський накинувся на свого спільника Судові хроніки
24 жовтня, 12:15
Це вже четверта масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці
РФ масовано атакувала шахту на Дніпропетровщині: під землею перебували 192 гірники
19 жовтня, 20:48
Трамп: Я не повинен називати це хобі, бо це набагато серйозніше за хобі
Трамп назвав припинення війн своїм хобі
26 жовтня, 10:05
Олександр Пойда віддав життя за Україну
На фронті загинув дитячий хокейний тренер Олександр Пойда
31 жовтня, 12:05
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
РФ окупувала два населені пункти Запорізької області – DeepState
12 листопада, 13:02

Події в Україні

РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)
РФ обстріляла Нікополь: є загиблі (фото)
Чи вплинула диверсія у Польщі на рух потягів? «Укрзалізниця» повідомила деталі
Чи вплинула диверсія у Польщі на рух потягів? «Укрзалізниця» повідомила деталі
78 бланків на день: нотаріус зі Львівщини встановив абсолютний рекорд
78 бланків на день: нотаріус зі Львівщини встановив абсолютний рекорд
Ракетний удар по Балаклії: кількість постраждалих зросла
Ракетний удар по Балаклії: кількість постраждалих зросла
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 17 листопада 2025 року
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua