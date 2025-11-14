Головна Одеса Фото
РФ атакувала ринок у Чорноморську: є загиблі та поранені (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ атакувала ринок у Чорноморську: є загиблі та поранені (фото)
На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби
фото: Олег Кіпер/Telegram

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт

Зранку, 14 листопада, російська терористична армія атакувала ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську на Одещині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється. Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

фото: Олег Кіпер/Telegram

На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Нагадаємо, у Києві внаслідок комбінованої масованої атаки Росії загинули люди, десятки мешканців столиці отримали травми.

До слова, у ніч проти 14 листопада російська терористична армія вдарила по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки Росії став Київ. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів.

Зокрема, у ніч проти 14 листопада країна-терорист масовано атакувала Київщину ракетами та дронами, тривога тривала понад п'ять годин. «На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них – дитина семи років», – повідомив голова КОВА.

Також російські терористи вдарили по Дніпропетровщині. Голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко відзвітував про наслідки. Водночас на Одещині зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури та об’єкта енергетики. Постраждала людина.

Як повідомлялося, два дні поспіль росіяни атакують безпілотниками промислову зону на околиці Сум. Ворог удруге прицільно влучив по території одного з підприємств – унаслідок атаки виникла пожежа та сильне задимлення.

Теги: Одещина війна

