Окупанти позбавляють мешканців захоплених територій права на медичну допомогу

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Окупанти позбавляють мешканців захоплених територій права на медичну допомогу
фото: Армія Inform

Захоплені Росією українські регіони занурюються у тотальну деградацію

На тимчасово окупованих територіях України загарбники використовують гуманітарну катастрофу як інструмент тиску для примусової паспортизації. За даними партизанського руху «Атеш», мешканці Запорізької та Херсонської областей фактично позбавлені права на лікування без наявності російського документа та відповідного медичного поліса. Відмова у медичній допомозі стала системною практикою, яка поширюється навіть на випадки, що потребують термінового втручання. Про це пише «Главком».

Особливо критична ситуація склалася для людей із хронічними захворюваннями та пенсіонерів. Зокрема, пацієнтам, які життєво залежать від серцевих препаратів, відмовляють у видачі ліків до моменту офіційного оформлення російського громадянства. Окупаційна влада свідомо перетворила доступ до базових медичних послуг на засіб шантажу цивільного населення.

Не менш складна обстановка спостерігається на окупованій частині Луганщини. Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у низці населених пунктів уже другий місяць відсутнє постачання хліба. Через постійні перебої з електроенергією та водопостачанням люди позбавлені можливості готувати їжу самостійно. Місцеві адміністрації ігнорують звернення громадян, залишаючи села на межі виживання.

Замість обіцяного пропагандою відновлення, захоплені регіони занурюються у тотальну деградацію. Відсутність елементарних побутових умов та блокування життєво необхідних ліків роблять життя на цих територіях фактично неможливим, демонструючи реальні наслідки російської окупації.

Відомо, що окупаційна адміністрація на тимчасово захоплених територіях Запорізької області намагається легалізувати примусову мобілізацію місцевих жителів, зокрема в Мелітополі. Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), Росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до армії протягом усього року – із 1 січня по 31 грудня. Хоча раніше обіцяли «звільнити місцевих від служби», нові правила формально поширюються і на окуповані райони України.

За новими нормами, будь-який мешканець Мелітополя чи навколишніх сіл може отримати електронну повістку і повинен з’явитися до так званого «військкомату» протягом 30 днів. Окупаційні «військові комісаріати» вже отримали вказівки з Москви скласти списки чоловіків від 18 до 50 років, «придатних до служби». 

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій території Херсонської області російська окупаційна адміністрація розпочала кампанію з так званого «прикріплення» місцевих жителів до поліклінік за російськими полісами обов'язкового медичного страхування (ОМС РФ). Хоча офіційно це називається «впорядкуванням медичного обслуговування», насправді окупанти створюють повний реєстр населення для фіксації адрес, контролю переміщення та обліку. 

