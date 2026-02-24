Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про тривалий мир в Україні

Документ підтримали 107 країн: ООН закликала до негайного припинення вогню та підтвердила територіальну цілісність України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні», якою закликала до негайного припинення вогню та наголосила на необхідності поваги до суверенітету й територіальної цілісності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ»

Документ підтримали 107 держав, проти проголосували 12 країн, ще 51 утрималася. Серед тих, хто виступив проти: Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран, Куба, Нікарагуа, Малі, Нігер, Судан, Буркіна-Фасо, Бурунді та Еритрея.

фото: Укрінформ

У резолюції зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже чотири роки та має руйнівні наслідки для регіональної і глобальної стабільності. Генасамблея підтвердила «тверду відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води».

Документ також висловлює «глибоке занепокоєння у зв’язку з посиленими нападами РФ на цивільних осіб, цивільні об’єкти та критично важливу енергетичну інфраструктуру, а також у зв’язку з серйозним погіршенням гуманітарної ситуації».

Країни-члени ООН привітали дипломатичні зусилля США, європейських держав та інших партнерів, спрямовані на завершення війни. Генасамблея «закликає до негайного, повного та безумовного припинення вогню між Російською Федерацією та Україною» та наголошує на необхідності досягнення «всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН».

Окремим пунктом резолюції передбачено заклик до повного обміну військовополоненими, звільнення незаконно затриманих осіб та повернення всіх інтернованих і депортованих цивільних, включно з дітьми, як важливого кроку до відновлення довіри.

Нагадаємо, що країни «Групи семи» у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії підтвердили незмінну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності. У документі наголошується на підтримці зусиль США щодо просування мирного процесу та залучення сторін до переговорів.