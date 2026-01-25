Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували Харків дронами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти атакували Харків дронами
Дрони атакували Харків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наслідки удару наразі уточнюються

У ніч на 25 січня російські терористи вкотре атакували Харків ударними дронами. За повідомленням мера Ігора Терехова, зафіксовано влучання, пише «Главком».

Повідомляється, що у Холодногірському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА типу «шахед». Наслідки удару наразі уточнюються. Про постраждалих та руйнування поки не повідомлялось.

Нагадаємо, у ніч на 24 січня Харків пережив масовану атаку дронів «шахед», яка тривала майже 2,5 години. Основні удари припали на Індустріальний та Немишлянський райони.

Влучання зафіксували у багатоповерхові житлові будинки та приватний сектор – виникли пожежі, пошкоджено десятки осель. Один з ударів стався біля гуртожитку, де проживали внутрішньо переміщені особи. Людей евакуйовували, серед врятованих – дитина.

Кількість постраждалих зросла до 31 людини. На місцях працюють ДСНС, медики та комунальні служби, триває ліквідація наслідків атаки.

