Улюблена газета Трампа викрила велику брехню Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду
фото з відкритих джерел

Кремль навмисне перебільшує досягнення на фронті

Російський президент Володимир Путін своїми заявами про «успіхи» на фронті намагається схилити президента США Дональда Трампа до примусу України до капітуляції. Однак його твердження не відповідають дійсності. Як інформує «Главком», про це пише The New York Post, яку називають «улюбленою газетою Трампа».

Видання зазначає, що, попри чисельну перевагу противника, Україна продовжує стримувати російську армію, наступ якої є надзвичайно повільним і супроводжується великими втратами.

За інформацією NYP, війська РФ втрачають від 20 до 25 тисяч осіб на місяць. Минулого року за один квадратний кілометр української території Росія в середньому втрачала 93 солдатів, при цьому російська система вербування важко заповнює ці втрати.

«Росіяни не йдуть до перемоги», – констатує газета.

Після провалу спроби «захопити Київ за три дні» російська армія так і не спромоглася прорвати українську оборону або наблизитися до столиці. Війна РФ проти України триває довше, ніж війна СРСР проти нацистської Німеччини, наголошує NYP.

Після відступу з Київської області на початку 2022 року Путін зосередився на захопленні Донецької та Луганської областей, однак і тут не досяг успіху.

Зіткнувшись із провалами на фронті, Кремль посилив пропаганду, йдеться у статті. Російська влада перебільшує досягнення армії, використовуючи показові наради, демонстративні підйоми прапорів у спірних районах та окремі рейди для створення ілюзії успіху.

На думку NYP, Путін розраховує виграти війну, переконавши Захід у непотрібності подальшої допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року, але цей термін так само химерний, як і всі попередні, оскільки за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. Як пише New York Post (NYP), росіянам потрібно захопити решту 21% Донбасу. Але поки що РФ навіть не захопила весь Покровськ, який вона атакує майже два роки і залучила до цього понад 150 тис. військових.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді, проросійський політик та кум диктатора Путіна Віктор Медведчук зробив чергову заяву щодо України, фактично озвучивши нові територіальні погрози. В інтерв’ю пропагандистському агентству ТАСС Медведчук заявив, що кордони Росії можуть простягатися аж до Івано-Франківської області.

Кум Путіна спробував маніпулювати мовним питанням, стверджуючи, що якщо вважати українськими ті території, де населення говорить українською мовою, то «російські межі» нібито можуть опинитися в західній частині України.



Теги: Дональд Трамп армія війна путін Україна влада населення втрати наступ росіяни погрози США росія

