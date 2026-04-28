Пожежа на кладовищі та удар по недобудові: фото наслідків атаки на Київ

Ірина Міллер
У Шевченківському райоеі ворожий дрон пошкодив фасад недобудови
фото: ДСНС Києва

Повідомлення щодо жертв чи постраждалих внаслідок дронової атаки не надходили

Вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.

У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження фасаду недобудови. Рятувальники виявили часткове руйнування перекриття на даху на площі 1 кв. м, а також ліквідували два осередки загоряння.

Уламок дрона пошкодив ЖК Poetica
фото: ДСНС Києва
фото: ДСНС Києва
фото: ДСНС Києва

У Солом’янському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію Шулявського кладовища. Внаслідок падіння загорілося сміття на площі 5 кв. м.  Саме це задимлення раніше фіксував кореспондент «Главкома», пожежу вже повністю ліквідовано.

фото: ДСНС Києва
фото: ДСНС Києва
Пожежники загасили загоряння сміття на площі 5 кв. м на території кладовища
фото: ДСЕС Києва

За офіційною інформацією, станом на зараз жертв та постраждалих немає.

фото: ДСНС Києва
фото: ДСНС Києва

На місцях подій продовжують працювати екстрені служби та поліція.

«Главком» писав, що під час атаки російських безпілотників 28 квітня 2026 року у столиці зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. Ворожий дрон поцілив у територію Шулявського кладовища, що на вулиці Західній. 

Повітряна тривога через загрозу ворожих дронів у Києві пролунала о 14:09.

Теги: ДСНС обстріл Київ дрон

