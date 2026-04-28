Пожежа на кладовищі та удар по недобудові: фото наслідків атаки на Київ
Повідомлення щодо жертв чи постраждалих внаслідок дронової атаки не надходили
Вдень 28 квітня російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків та влучання у Шевченківському та Солом’янському районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Києва.
У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження фасаду недобудови. Рятувальники виявили часткове руйнування перекриття на даху на площі 1 кв. м, а також ліквідували два осередки загоряння.
У Солом’янському районі уламки ворожого БпЛА впали на територію Шулявського кладовища. Внаслідок падіння загорілося сміття на площі 5 кв. м. Саме це задимлення раніше фіксував кореспондент «Главкома», пожежу вже повністю ліквідовано.
За офіційною інформацією, станом на зараз жертв та постраждалих немає.
На місцях подій продовжують працювати екстрені служби та поліція.
«Главком» писав, що під час атаки російських безпілотників 28 квітня 2026 року у столиці зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. Ворожий дрон поцілив у територію Шулявського кладовища, що на вулиці Західній.
Повітряна тривога через загрозу ворожих дронів у Києві пролунала о 14:09.
