Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану

Раніше США підтвердили, що Ліван не входить до підписаного документа про припинення вогню, тоді як Іран наполягає на зворотному

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

Іранська сторона звинувачує Ізраїль у навмисному саботажі мирних зусиль через масштабні авіаудари по ліванській території. Галібаф підкреслив, що ігнорування цих умов призведе до «сильних дій у відповідь» з боку Ірану, та закликав негайно припинити вогонь. Напруженість посилюється через діаметрально протилежні трактування угоди: у Білому домі підтвердили, що Ліван не входить до підписаного документа про припинення вогню, тоді як іранські посадовці наполягають на зворотному.

Ситуація залишається критичною, оскільки відсутність єдиного розуміння меж перемир’я ставить під загрозу стабільність усього регіону. Поки США та Ізраїль наполягають на локалізації домовленостей виключно іранським напрямком, Тегеран пов’язує подальше дотримання тиші з безпекою своїх союзників у Лівані, що створює передумови для нової хвилі ескалації ще до завершення двотижневого терміну.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом.

Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами. Ця заява пролунала після найпотужнішого за час конфлікту обстрілу Лівану, що поставив під загрозу нещодавно укладену за посередництва Дональда Трампа угоду про припинення вогню між США та Іраном.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням зменшити інтенсивність військових дій у Лівані.

Американський лідер зазначив, що Ізраїль уже починає згортати операції, а сам він розраховує на подальшу стриманість союзника. За даними журналістів, Трамп також закликав Тель-Авів розпочати діалог із ліванською владою щодо роззброєння угруповання «Хезболла».