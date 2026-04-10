Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану

Аліна Самойленко
Раніше США підтвердили, що Ліван не входить до підписаного документа про припинення вогню, тоді як Іран наполягає на зворотному

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф виступив із різким застереженням, заявивши, що час для збереження перемир'я спливає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Основною точкою напруження стало питання включення Лівану до двотижневої угоди про припинення вогню, яку США та Іран уклали минулого вівторка. За словами Галібафа, Ліван та вся «Вісь опору» є невід’ємними частинами домовленостей, тому продовження ізраїльських операцій Тегеран розцінює як пряме порушення режиму тиші.

Іранська сторона звинувачує Ізраїль у навмисному саботажі мирних зусиль через масштабні авіаудари по ліванській території. Галібаф підкреслив, що ігнорування цих умов призведе до «сильних дій у відповідь» з боку Ірану, та закликав негайно припинити вогонь. Напруженість посилюється через діаметрально протилежні трактування угоди: у Білому домі підтвердили, що Ліван не входить до підписаного документа про припинення вогню, тоді як іранські посадовці наполягають на зворотному.

Ситуація залишається критичною, оскільки відсутність єдиного розуміння меж перемир’я ставить під загрозу стабільність усього регіону. Поки США та Ізраїль наполягають на локалізації домовленостей виключно іранським напрямком, Тегеран пов’язує подальше дотримання тиші з безпекою своїх союзників у Лівані, що створює передумови для нової хвилі ескалації ще до завершення двотижневого терміну.

Як відомо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом.

Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами. Ця заява пролунала після найпотужнішого за час конфлікту обстрілу Лівану, що поставив під загрозу нещодавно укладену за посередництва Дональда Трампа угоду про припинення вогню між США та Іраном.

Раніше президент США Дональд Трамп звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням зменшити інтенсивність військових дій у Лівані. 

Американський лідер зазначив, що Ізраїль уже починає згортати операції, а сам він розраховує на подальшу стриманість союзника. За даними журналістів, Трамп також закликав Тель-Авів розпочати діалог із ліванською владою щодо роззброєння угруповання «Хезболла».

Читайте також

Якою буде подальша доля НАТО та до чого готуватися Україні?
Подальша доля НАТО: до чого готуватися Україні
5 квiтня, 20:20
Андрій Ісаєнко розповіві про стосунки з родичами з Росії
Актор Андрій Ісаєнко розповів про брата, який став на бік окупантів
27 березня, 10:10
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
24 березня, 16:27
MamaRika опинилась у Дубаї під час загострення конфлікту на Близькому Сході
MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн
24 березня, 10:31
Енергетики працюють у посиленому режимі
У шести областях зафіксовані масові відключення світла
23 березня, 11:26
Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
Трампу потрібна допомога Китаю через нафтову кризу. Чи отримає він її?
17 березня, 04:15
Ворог атакував Запоріжжя
Атака на Запоріжжя: тисячі людей залишилися без світла
16 березня, 06:38
Навіщо Путін знову шантажує Європу газом
Газовий шантаж Кремля: що насправді стоїть за заявами Путіна
14 березня, 16:32
Трамп заявив, що вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ
Трамп заявив, що вперше за 50 років у США побудують новий НПЗ
11 березня, 00:28

Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
Трамп розкритикував союзників по НАТО на зустрічі з Рютте: деталі
Трамп розкритикував союзників по НАТО на зустрічі з Рютте: деталі
Спецпосланець Путіна зустрівся з командою Трампа для обговорення миру в Україні
Спецпосланець Путіна зустрівся з командою Трампа для обговорення миру в Україні
Ізраїль ініціював прямі переговори з Ліваном на тлі напруженого перемир’я з Іраном
Ізраїль ініціював прямі переговори з Ліваном на тлі напруженого перемир’я з Іраном
Трамп закликав Нетаньягу до стриманості в Лівані
Трамп закликав Нетаньягу до стриманості в Лівані
Верховний лідер Ірану заявив, що помститься за вбитого батька
Верховний лідер Ірану заявив, що помститься за вбитого батька

Новини

Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
8 квiтня, 14:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
