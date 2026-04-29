Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч
Дайджест новин, що сталися у ніч 29 квітня 2026 року
Окупанти атакували Харків, у Криму пролунала серія вибухів, США вдарили санкціями по Ірану, виступ короля Чарльза у Конгресі та державна вечеря у Білому домі.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 квітня:
Атака на Харків
У Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.
Пошкоджено понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі виникла пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджені авто та автобуси. У Немишлянському зафіксовано кілька «прильотів».
На місцях працюють рятувальники та медики, наслідки атаки уточнюються.
Вибухи в Криму
У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи.
За даними місцевих пабліків, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районі Феодосії, Севастополя та Бахчисарая. Основний удар, за повідомленнями, припав на аеродроми «Кіровське», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».
Крім того, вибухи пролунали і в районі аеродрому «Бельбек», де також зафіксовано ймовірні влучання.
Виступ Чарльза у Конгресі та вечеря у Білому домі
Король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої та тривалої підтримки України.
Під час державної вечері у Білому домі Чарльз наголосив на важливості НАТО та підтримки України, особливо на тлі заяв Трампа про можливий вихід США з Альянсу.
Перша леді Меланія Трамп і королева Камілла з’явилися на вечері у рожевих сукнях, фактично задавши спільний стиль заходу.
Сам Трамп приймав королівське подружжя у максимально урочистому форматі, з рідкісним дрес-кодом «біла краватка», який не використовували майже 20 років.
