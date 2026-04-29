Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 29 квітня 2026 року

Окупанти атакували Харків, у Криму пролунала серія вибухів, США вдарили санкціями по Ірану, виступ короля Чарльза у Конгресі та державна вечеря у Білому домі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 квітня:

Атака на Харків

Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч фото 1

У Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Пошкоджено понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі виникла пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджені авто та автобуси. У Немишлянському зафіксовано кілька «прильотів».

На місцях працюють рятувальники та медики, наслідки атаки уточнюються.

Вибухи в Криму

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи. 

За даними місцевих пабліків, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районі Феодосії, Севастополя та Бахчисарая. Основний удар, за повідомленнями, припав на аеродроми «Кіровське», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Крім того, вибухи пролунали і в районі аеродрому «Бельбек», де також зафіксовано ймовірні влучання.

Виступ Чарльза у Конгресі та вечеря у Білому домі

Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч фото 2
фото: Reuters

Король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої та тривалої підтримки України. 

Під час державної вечері у Білому домі Чарльз наголосив на важливості НАТО та підтримки України, особливо на тлі заяв Трампа про можливий вихід США з Альянсу.

Перша леді Меланія Трамп і королева Камілла з’явилися на вечері у рожевих сукнях, фактично задавши спільний стиль заходу.

Сам Трамп приймав королівське подружжя у максимально урочистому форматі, з рідкісним дрес-кодом «біла краватка», який не використовували майже 20 років.

Інші важливі новини: 

  • США вдарили санкціями по Ірану: під обмеження потрапили десятки компаній і осіб.
  • Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України.
  • США оцінюють наслідки, якщо Трамп оголосить перемогу над Іраном.
Теги: Харків пожежа рятувальники Меланія Трамп самогубство перша леді стиль обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua