Атака на Харків, вибухи в Криму, бенкет у Білому домі: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 29 квітня 2026 року

Окупанти атакували Харків, у Криму пролунала серія вибухів, США вдарили санкціями по Ірану, виступ короля Чарльза у Конгресі та державна вечеря у Білому домі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 29 квітня:

Атака на Харків

У Харкові зафіксовано влучання п’яти дронів. Під ударом опинилися Немишлянський, Основ’янський і Слобідський райони.

Пошкоджено понад 30 приватних будинків і 5 багатоповерхівок. Відомо про одного пораненого. У Основ’янському районі виникла пожежа на парковці гіпермаркету, пошкоджені авто та автобуси. У Немишлянському зафіксовано кілька «прильотів».

На місцях працюють рятувальники та медики, наслідки атаки уточнюються.

Вибухи в Криму

У ніч на 29 квітня в окупованому Криму пролунали численні вибухи.

За даними місцевих пабліків, вибухи чули в Сакському та Кіровському районах, а також у районі Феодосії, Севастополя та Бахчисарая. Основний удар, за повідомленнями, припав на аеродроми «Кіровське», «Саки» (Новофедорівка) та «Гвардійське».

Крім того, вибухи пролунали і в районі аеродрому «Бельбек», де також зафіксовано ймовірні влучання.

Виступ Чарльза у Конгресі та вечеря у Білому домі

Король Великої Британії і Північної Ірландії Чарльз III під час виступу в Конгресі США закликав до рішучої та тривалої підтримки України.

Під час державної вечері у Білому домі Чарльз наголосив на важливості НАТО та підтримки України, особливо на тлі заяв Трампа про можливий вихід США з Альянсу.

Перша леді Меланія Трамп і королева Камілла з’явилися на вечері у рожевих сукнях, фактично задавши спільний стиль заходу.

Сам Трамп приймав королівське подружжя у максимально урочистому форматі, з рідкісним дрес-кодом «біла краватка», який не використовували майже 20 років.

