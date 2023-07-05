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РФ втратила в Україні половину своєї боєздатності: оцінка Британії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ втратила в Україні половину своєї боєздатності: оцінка Британії
За час повномасштабної війни Росія втратила 2,5 тис. танків
фото з відкритих джерел

Британія назвала фактори, які ускладнили контрнаступальну кампанію України

Армія країни-агресорки РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків склали близько 2,5 тис. одиниць. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє Financial Times.

«Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік», – сказав Радакін.

За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію України.

Водночас Радакін зазначив, що було несправедливо прив’язувати українські наступальні дії до певного терміну і що контрнаступ є комплексом заходів.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня Сили оборони України знищили російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових.

Теги: росія окупанти війна Велика Британія втрати

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