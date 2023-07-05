РФ втратила в Україні половину своєї боєздатності: оцінка Британії

За час повномасштабної війни Росія втратила 2,5 тис. танків

Британія назвала фактори, які ускладнили контрнаступальну кампанію України

Армія країни-агресорки РФ втратила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втрати танків склали близько 2,5 тис. одиниць. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє Financial Times.

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«Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік», – сказав Радакін.

За словами командувача, висока щільність російських мінних полів, відсутність повітряного прикриття в українських сил та не в повній мірі надане військове обладнання, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію України.

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Водночас Радакін зазначив, що було несправедливо прив’язувати українські наступальні дії до певного терміну і що контрнаступ є комплексом заходів.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня Сили оборони України знищили російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових.