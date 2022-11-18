Падіння ракети у Польщі. Стало відомо, коли будуть результати розслідування

Польща продовжує розслідування інциденту

Результати розслідування падіння ракети у польському селі Пшеводув Люблінського воєводства Польщі стануть відомі за кілька днів. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, передає CNN.

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За його словами, Польща продовжує розслідування інциденту, влада очікує отримати результати в найближчі кілька днів.

Речник додав, що українські експерти також будуть допущені до місця події, але, за його словами, спочатку мають бути «певні правові механізми, щоб створити хороший простір для їхньої експертизи».

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Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

Cлідчі після вибуху у Пшеводуві вивчають залишки ракети, глибину вирви, вираховують напрямок, звідки прилетіла ракета, навіть кількість використаного нею палива.

На місце падіння ракети допустили українських експертів. Слідчі збирають матеріали щодо інциденту, який забрав життя двох людей.

Напередодні президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.

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