РФ завдала авіаударів по Костянтинівці: постраждали цивільні (фото)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
РФ завдала авіаударів по Костянтинівці: постраждали цивільні (фото)
РФ завдала кілька авіаударів по домівках у Костянтинівці
фото: Сергій Горбунов/Facebook

Одна цивільна особа в Костянтинівці перебуває під завалами

У вівторок, 19 серпня, російські окупаційні війська завдали авіаударів по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого постраждали цивільні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника Костянтинівської МВА Сергія Горбунова.

«Сьогодні російські війська здійснили чергові авіаційні удари по місту Костянтинівці, застосувавши для атаки авіабомби ФАБ-250. Перший авіаудар ворог завдав по відкритій території міста. На щастя, обійшлося без жертв і руйнувань», – розповів Горбунов.

Один із цивільних у Констянтинівці самостійно звернувся за допомогою
Один із цивільних у Констянтинівці самостійно звернувся за допомогою
фото: Сергій Горбунов/Facebook

За його словами, згодом загарбники завдали ще чотири удари по житловій забудові. Під завалами будинку може перебувати одна цивільна особа. Горбунов відзначив, що Костянтинівська МВА разом із поліцією, ДСНС та комунальними службами проводить роботи з деблокування мешканки.

«Окрім цього, російська авіація здійснила ще п’ять ударів по місту. Один із цивільних самостійно звернувся за медичною допомогою до травмпункту КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» із тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок атаки. Ворожі снаряди завдали пошкоджень цивільній та адміністративній інфраструктурі», – додав Горбунов.

Спалахнули пожежі у Костянтинівці
Спалахнули пожежі у Костянтинівці
фото: Сергій Горбунов/Facebook

Через ворожу атаку зруйновано фасад адмінбудівлі, а також будівлю закладу освіти, 12 фасадів багатоповерхових житлових будинків. Пошкоджено автівку.

Пошкоджено будинки у Костянтинівці
Пошкоджено будинки у Костянтинівці
фото: Сергій Горбунов/Facebook

Нагадаємо, окупанти також атакували артилерією Чорнобаївку в Херсонській області, внаслідок чого постраждала дитина.

Також уночі росіяни атакували енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Ба більше, РФ масовано атакувала Полтавщину. Пошкоджено адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

У Кременчуці через ворожий обстріл виявлено нерозірвані касетні боєприпаси.

Теги: Костянтинівка війна Україна авіаудар

