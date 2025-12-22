Головна Країна Події в Україні
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила тривалість затримки поїздів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила тривалість затримки поїздів
Вантажний поїзд, який зійшов з колії унаслідок удару російського безпілотника, спричинив затримки деяких рейсів
фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Тривалість затримок окремих рейсів сягає більш ніж семи годин

Через аварію на залізниці неподалік Коростеня низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом. Затримки деяких рейсів становлять понад 7 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Перелік потягів, які затримуються через аварію:

  • №45/46 Харків – Ужгород (+7:24);
  • №19/20 Холм – Київ (+3:10);
  • №67/68 Варшава – Київ (+3:10);
  • №715/716 Перемишль – Київ (+3:02);
  • №27/28 Чоп – Київ (+2:20);
  • №749/750 Київ – Відень (+2:07);
  • №351/352 Кишинів – Київ (+2:05);
  • №63/64 Харків – Перемишль (+2:04);
  • №111/112 Ізюм – Львів (+2:04);
  • №107/108 Солотвино – Київ (+2:00);
  • №773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00);
  • №705/706 Перемишль – Київ (+1:30).

Наразі під Коростенем тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб. «Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БпЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, поблизу Коростеня вантажний поїзд зійшов з колії через удар російського безпілотника. Унаслідок атаки на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».

Теги: Укрзалізниця Житомирщина потяг

