Аварія під Коростенем. «Укрзалізниця» повідомила тривалість затримки поїздів

Вантажний поїзд, який зійшов з колії унаслідок удару російського безпілотника, спричинив затримки деяких рейсів

Тривалість затримок окремих рейсів сягає більш ніж семи годин

Через аварію на залізниці неподалік Коростеня низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об'їзним маршрутом. Затримки деяких рейсів становлять понад 7 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Перелік потягів, які затримуються через аварію:

№45/46 Харків – Ужгород (+7:24);

№19/20 Холм – Київ (+3:10);

№67/68 Варшава – Київ (+3:10);

№715/716 Перемишль – Київ (+3:02);

№27/28 Чоп – Київ (+2:20);

№749/750 Київ – Відень (+2:07);

№351/352 Кишинів – Київ (+2:05);

№63/64 Харків – Перемишль (+2:04);

№111/112 Ізюм – Львів (+2:04);

№107/108 Солотвино – Київ (+2:00);

№773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00);

№705/706 Перемишль – Київ (+1:30).

Наразі під Коростенем тривають відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб. «Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БпЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, поблизу Коростеня вантажний поїзд зійшов з колії через удар російського безпілотника. Унаслідок атаки на об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури області постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».