Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина
У різних населених пунктах пошкоджено 18 об’єктів
фото: скріншот з відео

Першу допомогу дитині надали сусіди

Внаслідок російського артилерійського обстрілу села Чорнобаївка, що на Херсонщині, постраждала дитина. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що 11-річний хлопчик дістав поранення, коли йшов вулицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Прокудіна.

За даними ОВА, близько 10:00 російські окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив хлопчик, який унаслідок атаки отримав контузію, уламкове поранення плеча, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Першу допомогу дитині надали сусіди, після чого бригада «екстренки» доставила постраждалого до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Згідно з інформацією поліції, за минулу добу в Херсонській області внаслідок російських атак поранено шестеро людей. У різних населених пунктах пошкоджено 18 об’єктів, зокрема два багатоквартирні та дев'ять приватних будинків, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Також зафіксовано удари дронами:

  • у Томиній Балці російські військові пошкодили будівлю дитячого садочка;
  • в Олександрівці через скид з БпЛА було пошкоджено будівлю медичного закладу;
  • біля Надїївки дрон-камікадзе FPV уразив рейсовий автобус, поранивши 47-річного водія.

Нагадаємо, окупанти продовжують терор цивільного населення. У Херсоні російські терористи атакували з безпілотника дитину. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».
 
За словами очільника Херсонської ОВА, ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.

Читайте також:

Теги: Херсонщина дитина росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сійярто відреагував на пост Андрія Сибіги через нафтопровід
Сійярто образився на Сибігу та заговорив про походження електроенергії для України
Вчора, 19:00
Розбір завалів на місці вибуху, Рязанська область
У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення
17 серпня, 16:36
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна ТЕМА №1
14 серпня, 20:05
За словами президента, 53 тис. окупантів зараз перебувають зараз на Сумському напрямку
Зеленський повідомив, на яких напрямках фронту РФ готує наступ
12 серпня, 20:42
Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
12 серпня, 19:20
На території підприємства спалахнула пожежа
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
12 серпня, 04:50
РФ вважає «політично вмотивованим» вирок Гуцул
Москва влаштувала істерику через вирок для глави Гагаузії
5 серпня, 20:16
Нова-стара казка російської пропаганди
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
4 серпня, 18:25
Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року
Латвія відмовилася давати візу президенту Міжнародної шахової федерації з Росії
24 липня, 15:13

Події в Україні

На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина
На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України
Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
2371
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
2128
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
2028
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
1650
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua