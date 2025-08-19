На Херсонщині від російського обстрілу постраждала 11-річна дитина

Першу допомогу дитині надали сусіди

Внаслідок російського артилерійського обстрілу села Чорнобаївка, що на Херсонщині, постраждала дитина. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що 11-річний хлопчик дістав поранення, коли йшов вулицею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олександра Прокудіна.

За даними ОВА, близько 10:00 російські окупанти обстріляли житлову забудову села з артилерії. Під удар потрапив хлопчик, який унаслідок атаки отримав контузію, уламкове поранення плеча, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Першу допомогу дитині надали сусіди, після чого бригада «екстренки» доставила постраждалого до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Згідно з інформацією поліції, за минулу добу в Херсонській області внаслідок російських атак поранено шестеро людей. У різних населених пунктах пошкоджено 18 об’єктів, зокрема два багатоквартирні та дев'ять приватних будинків, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Також зафіксовано удари дронами:

у Томиній Балці російські військові пошкодили будівлю дитячого садочка;

в Олександрівці через скид з БпЛА було пошкоджено будівлю медичного закладу;

біля Надїївки дрон-камікадзе FPV уразив рейсовий автобус, поранивши 47-річного водія.

Нагадаємо, окупанти продовжують терор цивільного населення. У Херсоні російські терористи атакували з безпілотника дитину. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає «Главком».



За словами очільника Херсонської ОВА, ворог скинув вибухівку на 13-річного хлопчика, який йшов вулицею. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення ноги та руки.