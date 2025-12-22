Кабмін погодив створення електронного Реєстру зброярів

Уряд запускає цифрову систему обліку виробників озброєння

Кабінет Міністрів затвердив створення електронного Реєстру зброярів – бази даних виробників та постачальників товарів, робіт і послуг оборонного призначення. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Це рішення – частина Державної антикорупційної програми і нашого системного руху до сучасної, ефективної цифрової екосистеми, яка працює на потреби війська», – заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Мета – підвищити прозорість і ефективність оборонних закупівель, зменшити ризики укладення контрактів із недобросовісними постачальниками та стимулювати чесну конкуренцію в оборонній галузі.

Що дасть електронний Реєстр зброярів після впровадження:

Замовникам – актуальний і захищений довідник постачальників та інструменти для оцінки ризиків.

Виробникам – прозоріші умови участі в оборонних закупівлях.

Військово-політичному керівництву – в перспективі – повні дані про спроможності оборонної промисловості для прийняття рішень.

Реєстр є закритою системою з розподіленими правами користування. Це мінімізує ризики витоку даних і забезпечує захищений простір для взаємодії учасників. Рішення ухвалене на виконання Державної антикорупційної програми.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати 400 млн грн на підтримку людей, звільнених з російського полону, а також родин тих, хто досі перебуває в неволі. У 2025 році на підтримку звільнених з полону та членів родин полонених було передбачено 1,2 млрд грн. Ці кошти використовувались зокрема на щорічні та одноразові виплати і забезпечення звільнених речами першої потреби.