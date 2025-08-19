Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України
Уночі ворог масовано атакував Полтавщину
фото: скриншот з відео

Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків», – йдеться у повідомленні.

Міненерго нагадує, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року. А з березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська терористична армія масовано атакувала Полтавщину. Внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Згодом після масованої атаки російської терористичної армії у Кременчуці виявлено нерозірвані касетні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Малецького.

Читайте також:

Теги: енергетика війна газ Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ повідомило про підозру в інформаційно-підривній діяльності Віктору Медведчуку та ще 12 особам
Кіріл здає всіх. Сітку Медведчука викрили повністю
Вчора, 14:10
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Байрак в Оленівці після удару
Три роки після теракту в Оленівці. Медик, що був у полоні, поділився спогадами про звірства росіян
29 липня, 09:40
Експерт назвав фактор, який дозволяє уникати відключень світла у серпні
Експерт назвав фактор, який дозволяє уникати відключень світла у серпні
6 серпня, 13:01
Сибіга звернулся до партнерів щодо зустрічі Трампа з Путіним
Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів
10 серпня, 12:01
Деяким виплатять кошти на проходження опалювального сезону
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
11 серпня, 15:51
Іван Косарчин був добрим, інтелігентним, чутливим до краси природи, мав творчу натуру
У 2022 році брав участь в обороні Києва. Згадаймо Івана Косарчина
16 серпня, 09:00
Підтримка Норвегії має забезпечити тепло приблизно одному мільйону сімей протягом опалювального сезону 2025–2026 рр
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
15 серпня, 16:41
Немчінов підкреслив, що підвищення граничних цін є важливим елементом підготовки до найскладнішого опалювального сезону
Зміна прайс-кепів допомогла збалансувати ринок та збільшити імпорт – Energy Club
16 серпня, 15:03

Події в Україні

Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
Сили оборони вразили залізничне сполучення окупантів у Запорізькій області
Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України
Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
У Кременчуці після атаки РФ виявлено нерозірвані касетні боєприпаси
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2025 року
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)
Окупанти масовано атакували Полтавщину: є влучання у двох районах (відео)
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
16K
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3433
Як заправляли літак Путіна на Алясці: Марко Рубіо розкрив цікаву деталь
3340
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру
2893
Країни Африки вимагають змінити карту світу

Новини

«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
Вчора, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Вчора, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Вчора, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua