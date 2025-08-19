Уночі РФ атакувала енергетичну та газотранспортну інфраструктуру України

Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України

У ніч на 19 серпня російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що внаслідок атаки виникли масштабні пожежі.

«Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків», – йдеться у повідомленні.

Міненерго нагадує, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року. А з березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, у ніч проти 19 серпня російська терористична армія масовано атакувала Полтавщину. Внаслідок чого постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Згодом після масованої атаки російської терористичної армії у Кременчуці виявлено нерозірвані касетні боєприпаси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Малецького.