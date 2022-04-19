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    Події в Україні

    РФ завдала ракетного удару по трьох містах Донеччини

    Окупанти обстрілюють житлові райони Донеччини - РФ завдала ракетного удару по трьох містах Донеччини
    Окупанти обстрілюють житлові райони Донеччини

    Від початку повномасштабної війни РФ проти України на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи загинули 252 цивільні особи

    19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

    Внаслідок удару ворога загинули цивільні у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранень зазнали п’ять цивільних, у тому числі одна дитина.

    Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.

    «Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - зазначив Кириленко.

    Також він повідомив, що через загострення ситуації стали активніше евакуюватися мешканці Лиманської громади.

    Нагадаємо, 19 квітня на Донецькому напрямку в районі міста Мар’їнка в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом.

    Маріупольський завод «Азовсталь» розбомблений та знищений практично повністю.

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    РФ завдала ракетного удару по трьох містах Донеччини