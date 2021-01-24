Рінат Ахметов прокоментував смерть рідного брата

Старший брат бізнесмена помер сьогодні на шістдесятому році життя

Український бізнесмен Рінат Ахметов підтвердив повідомлення про смерть свого брата.

«Ігор був не просто моїм старшим братом, він був моїм найкращим другом. У дитинстві ми ділили одну цукерку на двох, а протягом усього життя на двох ми ділили і радості, і горе». – наводить слова підприємця «Інтерфакс-Україна».

«І любов до «Шахтаря» у нас теж була одна на двох – Ігор любив і розумів футбол, і дуже багато мені допомагав. Він був дуже доброю, порядною і гідною людиною. І мені його буде сильно не вистачати», – сказав бізнесмен.

Старший брат підприємця, Ігор Леонідович Ахметов, як і його батько, працював в шахті, потім отримав важке професійне захворювання і був змушений залишити роботу.

Сьогодні стало відомо про його смерть на шістдесятому році життя.