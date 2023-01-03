Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мер Полтави може опинитися під вартою та тимчасово без посади

Олександра Садова
glavcom.ua
Мер Полтави може опинитися під вартою та тимчасово без посади
фото з відкритих джерел
Олександр Мамай

Прокуратура клопотатиме про відсторонення Мамая від посади на два місяці

Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та тимчасове відсторонення від посади мера Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо дислокації підрозділів Збройних сил України. Про це повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Антон Столітній на брифінгу 3 січня, передає «Українська правда».

Антон Столітній розповів, що прокуратура вважає, що для Олександра Мамая потрібно застосувати запобіжний захід - тримання під вартою.

«Щоб припинити спекуляції, які ширяться в інформаційному просторі, щодо звернення до суду з клопотанням щодо обрання саме такого запобіжного заходу, повідомляю, що відповідно до ч. 6. ст. 176 під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 КК України, за наявністю ризиків зазначених у ст. 177 ККУ застосовується запобіжний захід — тримання під вартою. Це безальтернативна вимога закону», - заявив він.

Окрім того, клопотатимуть про відсторонення від посади на два місяці. Цей термін може бути продовжений, якщо подадуть нове клопотання.

Клопотання вручили підозрюваному. Справу розглядатиме Октябрський райсуд Полтави. За словами Столітнього, один зі суддів, який мав розглядати справу, заявив про самовідвід. Замість нього призначили іншого, який теж узяв відвід.

Розглянути клопотання мають не пізніше ніж за 72 годин від моменту надходження їх до суду. Столітній заявив, якщо усі слідчі судді оголосять про самовідвід, розгляд передадуть до іншого суду.

Нагадаємо, меру Полтави Олександру Мамаю у четвер, 29 грудня, повідомили про підозру.  За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років.

Олександр Мамай є мером Полтави від 2010 року. Він неодноразово публічно демонстрував свої українофобські погляди. На посаді міського голови неодноразово наголошував на своїй любові до Радянського Союзу та навіть співав гімн СРСР на сесії міської ради. Після ухвалення законів про декомунізацію всіляко саботував її проведення в Полтаві.

29 січня 2014 року, під час Револоюції Гідності, Мамай заявив, що Віктор Федорович Янукович – легітимно обраний Президент України.

4 грудня 2021 року у інтерв'ю каналу «Наш» заявив, що війна на Сході України ведеться між двома «наддержавами» США та Росією, що українці та росіяни – братні народи. Через ці слова його внесли у базу порталу Миротворець.

Читайте також: На Львівщині затримано агента російських спецслужб
Теги: Полтава прокуратура мер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Вигнання ОПЗЖ з парламенту: список депутатів, які блокують рішення
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Банкова анонсувала нові «сильні рішення» Заходу для підсилення України
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Резніков поспілкувався зі своїм польським колегою: про що говорили
Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН
Банкова назвала три складові для виключення Росії з Радбезу ООН
Для поляків Зеленський став політиком 2022 року
Для поляків Зеленський став політиком 2022 року
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень
Кабмін дозволив бізнесу імпортувати електроенергію, щоб уникнути відключень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
49K
По всій Україні лунає повітряна тривога
9043
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8716
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8373
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7657
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту