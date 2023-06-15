Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо
Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня
Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива приблизно за 19,8 тис. грн. Йдеться про закупівлю 466 л напоїв (включаючи безалкогольні) в тарі 0,5 л та 1 л. Так середня закупівельна ціна літра пива становить 42,5 грн, що трохи нижче ринкової (враховуючи те, що в «списку покупок» є дорогі сорти). Про це свідчать дані сайту Zakúpki.Prom.
Таким чином виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші.
Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну (і точно не вище за вказану підприємством).
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