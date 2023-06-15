Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо

Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива приблизно за 19,8 тис. грн. Йдеться про закупівлю 466 л напоїв (включаючи безалкогольні) в тарі 0,5 л та 1 л. Так середня закупівельна ціна літра пива становить 42,5 грн, що трохи нижче ринкової (враховуючи те, що в «списку покупок» є дорогі сорти). Про це свідчать дані сайту Zakúpki.Prom.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші.

Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну (і точно не вище за вказану підприємством).

Будь ласка, читайте текст після реклами