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Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо

Наталія Порощук
glavcom.ua
Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю пива: що про нього відомо
Рівненська АЕС оголосила тендер на закупівлю 812 пляшок пива майже на 20 тис. грн
фото з відкритих джерел

Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) оголосила тендер на закупівлю пива приблизно за 19,8 тис. грн. Йдеться про закупівлю 466 л напоїв (включаючи безалкогольні) в тарі 0,5 л та 1 л. Так середня закупівельна ціна літра пива становить 42,5 грн, що трохи нижче ринкової (враховуючи те, що в «списку покупок» є дорогі сорти). Про це свідчать дані сайту  Zakúpki.Prom.

Таким чином виникають питання щодо доцільності такої закупівлі на бюджетні гроші.

Заявки на постачання пива на РАЕС приймаються з 14 до 22 червня. За законом, перемогти повинна компанія, яка запропонує найнижчу ціну (і точно не вище за вказану підприємством).

Інформація про тендер на РАЕС
Інформація про тендер на РАЕС
фото: yuriy.romanenko/Facebook
Теги: АЕС тендер Рівне пиво

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