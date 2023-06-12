Українська енергетика виходить на Орбіту

Чигиринська АЕС. Проєкт відновиться через три з половиною десятиліття?

Відновлення будівництва Чигиринської атомної електростанції на Черкащині знову в планах уряду. За погодженням із Міністерством енергетики над проєктом активно працюють «Енергоатом» спільно з «Черкасиобленерго». На балансі цієї енергопостачальної компанії перебуває земельна ділянка площею 100 гектарів поблизу Кременчуцького водосховища (вода необхідна для забезпечення роботи майбутньої АЕС). Але приступати до будівництва Чигиринської АЕС уряд планує вже після добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Про це повідомив голова правління ПАТ «Черкасиобленерго» Олег Самчук.

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У 2012 році Верховна Рада ухвалила закон «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції». Але в 2014-му Україна відмовилася від послуг російської компанії «Росатом». Тепер «Енергоатом» планує будувати блоки на Хмельницькій АЕС спільно з Westinghouse. За даними Олега Самчука, аналогічні плани і щодо побудови Чигиринської АЕС.

Потужність майбутньої Чигиринської АЕС – орієнтовно 2-3 гігавати (ГВт): планується збудувати два – три енергоблоки-мільйонники, кожен з яких матиме встановлену потужність 1000 МВт. На АЕС планується встановити ядерні реактори американської компанії Westinghouse. Планується впроваджувати проєкт за новими технологіями, за останнім словом науки і техніки. Це відкриє гарні перспективи розвитку регіону і країни. Збільшення атомної генерації дозволить відмовитися від газу та вугілля, найбільш продуктивний видобуток якого тепер опинився на окупованій території.

Необхідність спорудження Чигиринської АЕС зумовлена гострим дефіцитом потужності в центральному регіоні – Київ, Черкаси, Житомир та Чернігів. Навантаження центрального енергетичного вузла до війни становила приблизно 5000 МВт, тоді як власна генерація регіону забезпечувала потреби, майже втричі менші – лише 1820 МВт. Вироблену електроенергію планується видавати через лінію 330 кВ (потужність лінії – 1000 МВт), що проходить поблизу Чигирина. Заплановано також збудувати додаткові лінії 330 кВ, підстанцію напругою 330/110/10 кВ та інші енергетичні об`єкти.

Чигиринську АЕС планують збудувати поблизу Кременчуцького водосховища Фото: kremen.today

Чому Чигирин?

Тема відновлення будівництва АЕС неподалік першої столиці гетьманської України – Чигирині в останні роки актуалізувалася. Президент «Енергоатома» Петро Котін заявив про можливість відновлення будівництва станції у Черкаській області ще рік тому. Про це він сказав під час міжнародної конференції в Києві на тему «Атомні можливості для розвитку країни», приуроченій до 25-річчя «Енергоатому».

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Чигиринську АЕС збудують для покриття дефіциту потужності в центральному регіоні України

«З перспективних майданчиків – це Чигирин. Ми не кажемо, що будемо там будувати, тільки приводимо як приклад одного з майданчиків, де може бути побудована АЕС. Ще в часи Радянського Союзу було ухвалене рішення про будівництво чотири блочної станції саме в цьому місці», – сказав тоді Петро Котін. За його даними, попередні опитування засвідчили, що місцеві мешканці не проти такого будівництва – 59% населення позитивно ставиться до атомної енергетики і 55% підтримують будівництво нової станції в Чигирині», – повідомив очільник «Енергоатома». А вже через рік енергетики почали працювати над втіленням проєкту.

Місто-привид Орбіта. Населений пункт зводився для працівників АЕС, яка так і не була збудована Фото з відкритих джерел

Історія атомної Орбіти

План будівництва атомної станції потужністю 4000 МВт на схід від Чигирина на території, прилеглій до берега Кременчуцького водосховища між селами Стецівка і Вітове, почав втілюватися за часів пізнього СРСР. Рішення було ухвалено ЦК Компартії України. Паралельно поруч зі станцією зводили будинки для майбутніх працівників у містечку Орбіта на 20 тисяч осіб. Люди туди з'їжджалися з усього колишнього Союзу.

Будівельні роботи велися до 1989 року, але трагедія на Чорнобильській АЕС змінила усі плани. Піднялася потужна хвиля громадського спротиву проти втілення проєкту атомної станції на Черкащині. Крапку в цій історії поставила постанова Ради Міністрів СРСР від 19 травня 1989 року «Про припинення будівництва Чигиринської АЕС». А ще через рік – у 1990-му – Верховна Рада України оголосила загальний мораторій на будівництво нових АЕС.

Після запровадження мораторію Верховної ради на будівництво АЕС, на різних стадіях реалізації були зупинена ціла низка проєктів: Чигиринська, Кримська, Одеська, Харківська АЕС та зведення декількох енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС. У 1993 році мораторій було скасовано. Відразу ж відновилося будівництво енергоблоку №4 на Рівненській АЕС та енергоблоку №2 на Хмельницькій АЕС. У 2004 році вони обидва були введені в експлуатацію. Там встановлені російські реактори ВВЕР-1000 – аналогічні встановлені на 60% ядерних реакторів по всьому світу. Але тепер Україна категорично відмовилася купувати російські реактори.

Після припинення будівництва Чигиринської АЕС, звідти всі роз'їхались, місто спорожніло. Орбіту охрестили привидом. До нашого часу збереглися порожні дев’ятиповерхівки, адміністративні будівлі, магазини та інші об'єкти інфраструктури.

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Пройшли десятки років, а там і досі залишились дитячі наклейки на стінах квартир, порожнє меню в їдальні, забутий кимось лист... «Здається, наче ти на мить потрапив зовсім в іншу, не свою епоху. Вражає все: загальний вигляд, будинки, купа ластівок та їх гнізда повсюди. Колись важливі для когось речі тепер просто валяються на підлозі. Старі газети, розбиті вщент вікна й двері. Моторошно іноді просто доторкнутися до тих речей. Це ж зовсім не Прип'ять, ніхто тут з примусу раптово не покидав свою домівку – а все одно страшно», – ділиться враженнями досвідчена індастріал-туристка Оксана, що побувала в Прип'яті та інших містах, де зупинили будівництво АЕС.

У покинутих будинках розбиті вщент вікна й двері, а речі колишніх мешканців досі валяються на підлозі Фото з відкритих джерел

У 2015 році покинуте місто почали обживати втікачі від війни із Донеччини та Луганщини – тоді там можна було купити квартиру за 30 тис. грн. Черкаська преса писала про те, що «на життя переселенці не скаржаться, родини потихеньку обживаються, хоч і без аптеки, лікарні, садочка… Магазин працює погодинно». Проте найбільше переселенці, та й місцеві жителі, нарікають на якість води. З кранів тече технічна. Люди змушені возити воду за півтора кілометра з сільських криниць. Програму, яка передбачала водопостачання у цей край, закрили через брак грошей. Житло не користується попитом, не всі хочуть там жити, тому і досі там багато порожніх помешкань. А на території, де будувалася АЕС – залишки металобрухту та руїни. Трохи далі від міста – сама недобудована Чигиринська АЕС, що теж, як і Орбіта, користується популярністю серед туристів.

Відновлення проєкту дозволить вирішити низку соціальних і економічних проблем, а також відродити нині закинуте місто-привід Орбіта, яке врешті таки може стати містом енергетиків.

Чигиринська АЕС – друга на черзі після Хмельницької

Чигиринська АЕС перетворилася в металобрухт та груди бетону Фото: Ukraine Incognita

До 2011 року території котельні та інших споруд були під охороною «Черкасиобленерго», а коли охорону зняли, консервацію недобудованих об`єктів припинили, всі вони перетворились в металобрухт та купи бетону.



Варто відзначити, що це не перша обіцянка влади відновити проєкт Чигиринської АЕС за часів незалежності. Про таку можливість ще у 2005 році заявив міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Але тоді не судилося.

У 2022 році уряд знову заговорив про побудову Чигиринської АЕС. З цього приводу у Чигиринській міській раді відбулася перша робоча зустріч із представниками «Енергоатома». «Йшлось про надання дозволу на виконання геодезичних робіт на майданчику, який можуть розглядати під будівництво АЕС», – повідомляла Чигиринська міськрада.

Енергоатом вже давно розглядає можливість відновлення будівництва Чигиринської атомної електростанції Джерело: Енергоатом

Тепер, за даними Олега Самчука, «Атомпроектінжиніринг» (структурний підрозділ «Енергоатома») вже працює над документацією, адже раніше розроблений проєкт давно застарів. Первинно на АЕС планували встановити чотири ядерні реактори російського виробництва ВВЕР-1000, а тепер Україна робить ставку на реактори американської Westinghouse.

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Варто нагадати, що в 2021 році «Енергоатом» та Westinghouse підписали меморандум про будівництво п'яти енергоблоків АЕС в Україні. А в 2022-му компанії підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP-1000 на Хмельницькій АЕС. Не виключено, що наступним контрактом стане саме Чигиринська АЕС.

Компанія Westinghouse володіє технологією виготовлення і будівництва енергоблоків АЕС з реакторною установкою АР-1000 покоління III+. Це двоконтурний водо-водяний реактор (PWR чи ВВЕР), що працює під тиском, має електричну потужність 1,1 ГВт. Перевагою цих реакторів є високий рівень безпеки із захистом від усіх типів аварій, реалізований з допомогою пасивних систем безпеки. Саме такі пропонують будувати в Україні.

Наталка Прудка, «Главком»