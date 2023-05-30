Литва просить зупинити роботу Білоруської АЕС: яка причина

На Білоруській АЕС виявлено дефекти і не завершено роботи

Литовська інспекція просять не експлуатувати АЕС доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки

Литовська державна інспекція з безпеки атомної енергетики (ДІБАЕ) 25 травня направила листа до МНС Білорусі із закликом зупинити експлуатацію 1 та 2 енергоблоків АЕС в Острівці. Про це повідомляє Delfi.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Електростанцію просять не експлуатувати доти, доки не будуть вирішені всі питання ядерної безпеки.

«Більшість питань забезпечення ядерної безпеки досі не вирішені… Все ще чекають відповіді на поставлені питання безпеки, пов'язані з вибором та оцінкою майданчика, стійкістю певного критичного для безпеки обладнання Білоруської АЕС до сейсмічних явищ та наслідків авіакатастрофи великого комерційного літака, виконанням рекомендацій зі стрес-тестів, ймовірнісною оцінкою безпеки пожежного ризику та інші питання безпеки виконанням рекомендацій щодо стрес-тестів, оцінкою безпеки, оцінкою пожежного ризику та інші питання безпеки», – йдеться в повідомленні ДІБАЕ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інспекція просить Білорусь пояснити оприлюднену інформацію про те, що контур охолодження реактора 2-го енергоблока станції був забруднений органічними речовинами, а вторинного циркуляційного контуру 1-го енергоблока – радіонуклідами.

Інспекція також просить роз'яснення щодо недоліків кріплення корпусу реактора та щодо виявлених дефектів і незавершених робіт.

«Мета – отримати від Білорусі інформацію про встановлені граничні значення активності радіонуклідів, що викидаються у навколишнє середовище», – зазначили в інспекції з безпеки атомної енергетики Литви.