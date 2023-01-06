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В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
фото ілюстративне

Вибух пролунав у районі залізничного вокзалу

У тимчасово непідконтрольному Україні Мелітополі Запорізької області повідомляють про гучний вибух. Про це пише мер міста Іван Федоров.

«Надто гучно окупанти Мелітополя, у яких немає нічого святого, святкують Різдво. Жителі повідомлять про гучний вибух в районі залізничного вокзалу», – йдеться в повідомленні.

Детальна інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали удару по базі російських окупантів у Гаврилівці Другій Херсонської області.

Нагадаємо, триває 317-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації.

Теги: Україна окупанти ЗСУ росія війна Мелітополь

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