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Рятувальники дістали з-під завалів на Харківщині тіло жінки (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рятувальники дістали з-під завалів на Харківщині тіло жінки (відео)
На Харківщині завершилася рятувальна операція після ворожого обстрілу
фото: ДСНС

Російська ракета вбила 63-річну мешканку міста Зміїв

На Харківщині завершилися пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Про це повідомила ДСНС.

«Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у м. Зміїв Чугуївського району», – йдеться в повідомленні.

Із-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки. Трьома годинами раніше там вдалося врятувати двох чоловіків.

До робіт було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

У місті Зміїв завершилася рятувальна операція після ворожого ракетного удару, одна жінка загинула
У місті Зміїв завершилася рятувальна операція після ворожого ракетного удару, одна жінка загинула
фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала 53-річна жінка. Крім того, вранці ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Там пошкоджено приватний будинок, а з-під завалів дістали 90- та 60-річних чоловіків.

Як повідомлялося, рано-вранці 8 січня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Харкові та області. 

Теги: ДСНС обстріл Харківщина рятувальники жінка

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