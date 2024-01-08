Рятувальники дістали з-під завалів на Харківщині тіло жінки (відео)
Російська ракета вбила 63-річну мешканку міста Зміїв
На Харківщині завершилися пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети. Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Про це повідомила ДСНС.
«Близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожої ракети у м. Зміїв Чугуївського району», – йдеться в повідомленні.
Із-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки. Трьома годинами раніше там вдалося врятувати двох чоловіків.
До робіт було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала 53-річна жінка. Крім того, вранці ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Там пошкоджено приватний будинок, а з-під завалів дістали 90- та 60-річних чоловіків.
Як повідомлялося, рано-вранці 8 січня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи у Харкові та області.
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