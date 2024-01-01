В Авдіївці російський снаряд убив жінку

Ворог обстріляв приватний сектор

Російські окупанти сьогодні вдень обстріляли Авдіївку на Донеччині. Від отриманих травм у лікарні померла 73-річна жінка. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Близько 16 години ворог обстріляв місто з артилерії, поцілив у приватний сектор. Місцева жителька отримала поранення і, попри всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати», – написав посадовець.

Філашкін нагадав жителям прифронтових зон про важливість евакуації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Уся Донецька область зараз – одна велика гаряча точка, а особливо це стосується безпосередньо прифронтових міст і сіл. Залишатися тут – небезпечно! Евакуюйтесь!», – закликав він.

Нагадаємо, представник 47 окремої механізованої бригади розповів, що російські загарбники планують обійти Авдіївку. Зараз вони атакують у напрямку Авдіївського коксохімічного заводу та Степового, намагаючись вбити між ними клин.

До слова, триває 667-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.