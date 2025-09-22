Головна Країна Події в Україні
Рош га-Шана в Умані: понад 10 тис. паломників зібралися на молитву (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Також відбудеться молитва за мир в Україні
фото: скріншот з відео

В Умані понад 10 тисяч хасидів взяли участь у масовій молитві за покаяння від гріхів

В Умані 22 вересня відбулася масова молитва Тікун а-Клалі, у якій взяли участь понад 10 тисяч хасидів. Молитва пройшла напередодні юдейського Нового року Рош га-Шана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Об’єднану єврейську общину України.

Зазначається, що під час заходу також відбулася молитва за мир в Україні. Тікун а-Клалі, що перекладається як «всеосяжне виправлення», є масовою молитвою, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида. Читання цих псалмів служить покаянням за гріхи.

Цю збірку склав раббі Нахман з Брацлава, до могили якого щороку приїжджають його послідовники – брацлавські хасиди. ОЄОУ уточнила, що Тікун а-Клалі в цей час читають брацлавські хасиди по всьому світу.

Нагадаємо, близько 31 тис. паломників-хасидів прибули до Умані на святкування Рош га-Шана. Прочани прибувають до меморіального комплексу імені раббі Нахмана. Під час в'їзду їх багаж перевіряють на інтроскопі. Наразі перебування гостей Умані проходить спокійно, без інцидентів.

Як відомо, єврейський Новий рік, або Рош га-Шана – найважливіша подія, якою іудеї відзначають не просто зміну календарних дат, а день початку людської історії, тобто події, що описуються у Священному Писанні як день створення перших людей – Адама і Єви.

У 2025 році свято припадає на 22-24 вересня. Фіксованої дати цього єврейського Нового року немає, але зазвичай воно припадає на вересень-жовтень, в перший день місяця тишрей за місячним іудейським календарем.

Рош га-Шана відзначається на честь створення світу. Свято символізує завершення року, що минає і початок нового року. Згідно з єврейським літочисленням, свято ознаменує настання 5785 року з моменту створення світу.

Нагадаємо, влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей. Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

До слова, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана.

Теги: Рош Га-Шана хасиди Умань єврейський Новий рік

