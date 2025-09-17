Святкування Рош га-Шана в Умані. МЗС звернулося до хасидів

На святкування Рош га-Шана до Умані цього року планують приїхати десятки тисяч паломників-хасидів із різних країн

Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані на Рош га-Шана, врахувати небезпеку, повʼязану з російськими обстрілами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що Україна не може гарантувати повноцінну безпеку іноземним громадянам на своїй території через російську агресію. МЗС наголосило, що в країні діє правовий режим воєнного стану.

«У разі відвідання Умані попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до міста Умань прибувають паломники-хасиди на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Станом на 15 вересня 2025 року до міста приїхало понад три тисячі вірян. Очікується, що загалом на свято прибуде близько 50 тис. паломників.

Влада Умані посилила заходи безпеки на час святкування Рош га-Шана. Для забезпечення безпеки навколо кварталу паломництва вже встановлюють блокпости та відеокамери. Як повідомила піар-директорка Міжнародного доброчинного фонду імені рабі Нахмана Анастасія Баришнікова, це допоможе контролювати в'їзд у місця масового скупчення людей. Паломники добираються до Умані через сусідні країни, найчастіше – через Польщу. Далі вони пересідають на автобуси та інший транспорт.

До слова, Україна та Ізраїль розробили спеціальний план безпеки для хасидів, які прибудуть в Умань на святкування Рош га-Шана.