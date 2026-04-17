Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»

За даними Міноборони, ворожий дрон летів зі швидкістю понад 400 км/год, а проєкт уже масштабують по країні

У Харківській області приватна група протиповітряної оборони вперше перехопила реактивний дрон типу «шахед». Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

🔥 На Харківщині приватна ППО вперше збила реактивний шахед на швидкості 400+ км/год, - Федоров



"Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних Сил і працюють як частина загальної архітектури ППО". - повідомив… — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 17, 2026

Ворожий безпілотник рухався зі швидкістю понад 400 км/год, що значно ускладнює його перехоплення. «Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів – швидших і складніших для перехоплення», – заявив Федоров.

Міністр зазначив, що приватні групи ППО є одним із елементів багаторівневої системи захисту неба та посилюють охорону критичної інфраструктури. За його словами, головна мета проєкту – швидко нарощувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Наразі приватні групи формують уже на 19 підприємствах. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил та діють у координації з військовими.

Федоров додав, що наступним етапом стане подальше масштабування програми, збільшення кількості перехоплень та пришвидшення реагування на повітряні загрози.

Нагадаємо, що Україна почала залучати приватний сектор до посилення протиповітряної оборони в умовах зростання кількості атак дронами. Модель передбачає співпрацю держави, армії та бізнесу під контролем Повітряних сил. Раніше в межах цього експериментального проєкту на Харківщині вже було збито кілька ворожих безпілотників, зокрема «шахед» та Zala.