Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»

glavcom.ua
Приватні групи ППО посилюють захист неба й інфраструктури без навантаження на бойові підрозділи.
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

За даними Міноборони, ворожий дрон летів зі швидкістю понад 400 км/год, а проєкт уже масштабують по країні

У Харківській області приватна група протиповітряної оборони вперше перехопила реактивний дрон типу «шахед». Про це повдіомляє «Главком» з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова.

Ворожий безпілотник рухався зі швидкістю понад 400 км/год, що значно ускладнює його перехоплення. «Продовжуємо розвивати проєкт приватної ППО. Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів – швидших і складніших для перехоплення», – заявив Федоров.

Міністр зазначив, що приватні групи ППО є одним із елементів багаторівневої системи захисту неба та посилюють охорону критичної інфраструктури. За його словами, головна мета проєкту – швидко нарощувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.

Наразі приватні групи формують уже на 19 підприємствах. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил та діють у координації з військовими.

Федоров додав, що наступним етапом стане подальше масштабування програми, збільшення кількості перехоплень та пришвидшення реагування на повітряні загрози.

Нагадаємо, що Україна почала залучати приватний сектор до посилення протиповітряної оборони в умовах зростання кількості атак дронами. Модель передбачає співпрацю держави, армії та бізнесу під контролем Повітряних сил. Раніше в межах цього експериментального проєкту на Харківщині вже було збито кілька ворожих безпілотників, зокрема «шахед» та Zala.

Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
Приватна ППО на Харківщині вперше збила новий тип «шахеда»
Представники РПЦ захопили храм Української греко-католицької церкви в Токмаку
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу
Сили оборони уразили склад десантно-штурмових катерів РФ
Через атаки РФ на енергетику є знеструмлення у семи областях

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
