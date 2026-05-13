Удар по Рівненщині: троє загиблих, четверо поранених, влучання у житловий будинок

Ворог влучив у житловий будинок, ще один удар зафіксували у Здолбунові

Під час масованої російської атаки 13 травня на Рівненщині загинули троє людей, ще четверо отримали поранення. Ворог влучив у цивільну інфраструктуру, зокрема у житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненську ОВА.



Удар по Рівненщині стався в рамках комбінованої атаки Росії, яка охопила кілька областей заходу країни. Спочатку влада повідомляла про двох загиблих, однак згодом ОВА уточнила – жертв уже троє. Обсяг руйнувань уточнюється. У Рівному після атаки також частково зникло світло.

Окремий удар зафіксували у Здолбунові. Мер міста підтвердив влучання та закликав жителів негайно ховатися в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Рівень небезпеки залишається дуже високим», – наголосив він.



Нагадаємо, наприкінці квітня поблизу Рівного вже стався вибух – тоді також були постраждалі. У лютому РФ влучила у багатоквартирний будинок на Рівненщині – без жертв, але з пошкодженнями та знеструмленням.



За даними ГУР, Росія розпочала комбінований тривалий удар по критичній інфраструктурі країни. У першій хвилі агресор застосував значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи ППО, після чого планує використати крилаті ракети та балістику. Цілями визначено об'єкти енергетики, підприємства ВПК та будівлі органів державної влади у великих містах.

Про активність дронів і ймовірність хвилі атак упродовж дня ще вранці попереджав президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні удари зазнали 14 областей – ворог бив по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині й Харківщині, портах Одещини та енергетиці Полтавщини.