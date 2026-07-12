Сили оборони відбили атаку новітніх ракет Х-59/69 та безпілотників: деталі

Повітряні сили заявляють, що протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну 13 ракетами та 115 безпілотниками різних типів, за даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила 102 зі 128 цілей. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил, повідомляє «Главком».

Росія запустила дев'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69, чотири протирадіолокаційні ракети Х-31, а також 115 БпЛА. За даними Повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила сім ракет Х-59/69 та 95 безпілотників.

Зафіксовано влучання двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 19 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків ще на 12 локаціях.

Повітряні сили заявляють, що протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей.

У ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ударні безпілотники та артилерію. Під ударами опинилися п'ять районів області, внаслідок чого загинули троє людей, є значні руйнування. Також у ніч на 12 липня російські війська атакували Дніпро та Харків ударними безпілотниками. В обох містах зафіксовані влучання. Є інформація про поранених.

Унаслідок російських обстрілів Сумщини за минулу добу загинули шестеро людей, ще 42 отримали поранення. За минулу добу на фронті зафіксовано 260 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, 12 липня 2026 року виповнюється рівно 1600 днів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ця цифра – це психологічний та історичний рубіж, який остаточно перетворив нинішню війну на найтривалішу і найінтенсивнішу у Європі з часів середини минулого століття.