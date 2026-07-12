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Поліція назвала кількість жертв обстрілів на Сумщині за добу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Поліція назвала кількість жертв обстрілів на Сумщині за добу
Поранення та травми отримали 42 людини, серед яких четверо дітей
фото: Національна поліція України

Найбільше постраждалих – у Сумській громаді: серед загиблих 13-річна дівчинка

Унаслідок російських обстрілів Сумщини за минулу добу загинули шестеро людей, ще 42 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

Найбільших втрат зазнала Сумська громада

Під ворожими атаками перебували 13 громад області. Найважчі наслідки поліція зафіксувала у Сумській громаді: унаслідок ударів російських керованих авіабомб там загинули п'ятеро людей – 13-річна дівчинка та чоловіки віком від 27 до 67 років.

Поліція назвала кількість жертв обстрілів на Сумщині за добу фото 1
фото: Національна поліція України

Поранення та травми отримали 42 людини, серед яких четверо дітей – новонароджена дівчинка, дівчатка віком 10 і 12 років та 13-річний хлопець. Також постраждали жінки віком від 18 до 80 років і чоловіки віком від 20 до 87 років.

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фото: Національна поліція України

Постраждалі є ще у двох громадах

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травмовані дві жінки віком 45 та 66 років. В Есманській громаді загинув 46-річний чоловік – він підірвався на вибухонебезпечному предметі. Ще один місцевий житель, 53-річний чоловік, постраждав від атаки ворожого дрона.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілів для подальшої фіксації воєнних злочинів Росії.

Нагадаємо, ввечері 11 липня росіяни вдарили керованими авіабомбами по центру Сум – під удар потрапили дорога та зупинка громадського транспорту в людному місці.

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Теги: Суми поліція чоловік зупинка поранення росіяни Сумщина

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