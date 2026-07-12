Росія вбила трьох людей на Дніпропетровщині: під атакою п'ять районів

Ганжа: ворог понад 10 разів атакував регіон безпілотниками і артилерією

Уночі проти 12 липня російські війська завдали ударів по п'яти районах Дніпропетровської області. Загинули троє людей, є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Що відомо про удари по районах

За словами Ганжи, ворог понад 10 разів атакував п'ять районів області безпілотниками та артилерією. Найбільших втрат зазнала Нікопольщина: росіяни поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді, де пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Внаслідок удару загинув 66-річний чоловік.

У Кривому Розі окупанти атакували промислове підприємство ударним безпілотником «шахед». Загинули двоє людей, пошкоджені виробничі потужності та інфраструктура. Про це повідомив очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, інших обстрілів у Криворізькому районі не зафіксовано, а всі комунальні служби, транспорт, лікарні та соціальні установи міста працюють у штатному режимі. Вілкул попередив, що загроза повторних ударів по місту зберігається, і закликав жителів дотримуватися заходів безпеки.

Під ударом також опинилася Синельниківщина – ворог атакував Українську та Петропавлівську громади, унаслідок чого виникли пожежі. У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району пошкоджений газопровід, а в самому Дніпрі понівечене підприємство харчової промисловості.

Дніпропетровщина залишається однією з найбільш обстрілюваних областей: лише за минулий тиждень регіон зазнавав понад 50 атак на добу.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, точна кількість постраждалих та масштаб руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, 3 липня росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській громаді Криворізького району – тоді загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.