Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вбила трьох людей на Дніпропетровщині: під атакою п'ять районів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія вбила трьох людей на Дніпропетровщині: під атакою п'ять районів
Наслідки ранкового обстрілу Дніпропетровської області
фото: Дніпропетровська ОВА

Ганжа: ворог понад 10 разів атакував регіон безпілотниками і артилерією

Уночі проти 12 липня російські війська завдали ударів по п'яти районах Дніпропетровської області. Загинули троє людей, є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Що відомо про удари по районах

За словами Ганжи, ворог понад 10 разів атакував п'ять районів області безпілотниками та артилерією. Найбільших втрат зазнала Нікопольщина: росіяни поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді, де пошкоджені адмінбудівля, приватні будинки, господарська споруда та вантажівка. Внаслідок удару загинув 66-річний чоловік.

У Кривому Розі окупанти атакували промислове підприємство ударним безпілотником «шахед». Загинули двоє людей, пошкоджені виробничі потужності та інфраструктура. Про це повідомив очільник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул. За його словами, інших обстрілів у Криворізькому районі не зафіксовано, а всі комунальні служби, транспорт, лікарні та соціальні установи міста працюють у штатному режимі. Вілкул попередив, що загроза повторних ударів по місту зберігається, і закликав жителів дотримуватися заходів безпеки.

Під ударом також опинилася Синельниківщина – ворог атакував Українську та Петропавлівську громади, унаслідок чого виникли пожежі. У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району пошкоджений газопровід, а в самому Дніпрі понівечене підприємство харчової промисловості.

Дніпропетровщина залишається однією з найбільш обстрілюваних областей: лише за минулий тиждень регіон зазнавав понад 50 атак на добу.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, точна кількість постраждалих та масштаб руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, 3 липня росіяни завдали удару по АЗС у Софіївській громаді Криворізького району – тоді загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

Читайте також:

Теги: окупанти поранення ворог інфраструктура чоловік транспорт Дніпропетровщина Олександр Вілкул Дніпро росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вадим Єрмолаєв одержав осколкові поранення від вибуху у Монако
Громадянин Кіпру і володар Дніпра. Чим володіє бізнесмен Єрмолаєв, підірваний у Монако Тема дня
30 червня, 18:45
Гурт Metallica розчарував українців
Гурт Metallica, який підтримував Україну, заявив про співпрацю з путіністами
18 червня, 13:05
Ця атака підживила головний страх росіян: здатність Кремля ізолювати власне суспільство від наслідків розв'язаної ним війни стрімко тане
Москвичі бояться вийти з дому й прислухаються до неба – світові медіа
19 червня, 05:15
Крім складів, фахівці зафіксували нові гаражі для автомобільної техніки, з якої здійснюють запуск безпілотників
Росіяни збудували нові склади для «шахедів» біля кордону з Україною
4 липня, 22:10
Наслідки атаки безпілотниками у Валках Богодухівського району
Росія атакувала Харківщину: загинула жінка
10 липня, 01:20
У березні 2025 року Левін уклав контракт із Міністерством оборони РФ і долучився до злочинної війни проти України
Був розвідником у бригаді спецпризначення. ЗСУ ліквідували призера чемпіонату Росії з біатлону
6 липня, 11:58

Події в Україні

Росія вбила трьох людей на Дніпропетровщині: під атакою п'ять районів
Росія вбила трьох людей на Дніпропетровщині: під атакою п'ять районів
Росія завдала понад 1000 ударів по Запоріжжю: є постраждалі
Росія завдала понад 1000 ударів по Запоріжжю: є постраждалі
Втрати ворога станом на 12 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 12 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
Дрони вразили найстаріший НПЗ Росії, Англія у півфіналі ЧС: головне за ніч 12 липня
Дрони вразили найстаріший НПЗ Росії, Англія у півфіналі ЧС: головне за ніч 12 липня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 липня 2026
80K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
46K
Кремль назвав головну умову для завершення війни

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
Вчора, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua