Британія судить громадян Болгарії, підозрюваних у шпигунстві на користь Росії

У справі фігурують шість громадян Болгарії: Русєв, Бізер Джамбазов, Катрін Іванова, Ваня Габерова та Тихомир Іванчев

Група виконувала операції на замовлення російських спецслужб з серпня 2020 року до лютого 2023

У Центральному кримінальному суді Лондона триває розгляд справи над громадянами Болгарії. Їх підозрюють у шпигунстві на замовлення спецслужб Росії. Про це повідомляє BBC.

Прокурори вважають, що болгари стежили за американською військовою базою в Німеччині та організували спостереження за противниками російської влади, зокрема за журналістами Христо Грозєвим і Романом Доброхотовим.

Двоє з підозрюваних – 46-річний Орлін Русєв і 43-річний Бізер Джамбазов – зізналися, що займалися шпигунством. Під судом також перебувають 33-річна Катрін Іванова, 30-річний Ваня Габерова та 39-річний Тихомир Іванчев.

За даними прокурорів, група виконувала операції на замовлення російських спецслужб з серпня 2020 року до лютого 2023. Підозрювані збирали інформацію та здійснювали спостереження, які «могли бути корисними для ворожої країни».

Група працювала як на території Великої Британії, так і в інших країнах Європи, зазначають прокурори.

Слідство вважає, що мережею керувала людина, на ім'я Ян Маршалек – громадянин Австрії та колишній операційний директор компанії Wirecard. Він був оголошений у розшук у Німеччині у зв’язку з обвинуваченнями у шахрайстві.

У 2020 році Маршалек зник із Європи на приватному літаку, який приземлився в Мінську. Вважається, що втекти йому допомогла російська розвідка.

До слова, громадянин Британії здійснив підпал лондонської комерційної нерухомості, яке пов'язане з Україною. За це він отримав гроші від іноземної розвідки, повідомляє Reuters.