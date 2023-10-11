Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вперше в своїй історії Москва пішла на поклон – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вперше в своїй історії Москва пішла на поклон – Зеленський
фото: Офіс президента

Росія більше не може самостійно вести війну

Росія вже не може самостійно вести з війну, яку розв'язала проти України. Тому Москва просить допомогу в Ірану та вперше в історії пішла на поклон у Північну Корею. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час засідання «Рамштайн» у штаб-квартиру НАТО.

Глава держави наголосив, що Україна зараз перебуває в особливій ситуації, коли на фронті потрібно тиснути на росіян без пауз.

«Усі ви розумієте принципи ефективного захисту. Саме такого захисту, який не залишає ворогу шансу перепочити, відновити сили, обрати якусь іншу тактику дій. Росія втратила ініціативу. Ми на неї тиснемо. Ми! Саме українська сміливість та ваша підтримка визначають, що відбувається на полі бою та, головне, що відбудеться на полі бою», – заявив президент.

Зеленський вважає, що саме українська армія визначає курс подій, попри те, що росіяни намагаються штурмувати. На думку глави держави, Кремль вже не може самостійно воювати проти України, тому просить допомоги в так званих союзників.

«Росія не справляється самостійно з цією війною. Ви це бачите. Їй потрібен Іран – без «Шахедів» та іншої допомоги Росія не може. Їй потрібна Північна Корея. Уявіть це – вперше в своїй історії Москва пішла на поклон в Пхеньян. Чорноморський флот Росії тікає подалі від наших морських дронів і ракет. Традиційні покупці російської зброї бачать, наскільки переважаючою є зброя, яку робить вільний світ і яку використовують українці», – додав він.

Президент підкреслив, що Росія хоч і повільно, але впевнено виходить з різних точок геополітичних розломів у світі, бо їй не вистачає своїх сил.

«Але при цьому у неї ще вистачає ресурсів, аби розпалювати конфлікти та перетворювати їх на повномасштабні трагедії. Це відбувається і в Сахелі, це може статися ще значно болісніше в Ізраїлі та в регіоні Близького Сходу в цілому. Маємо цього не допустити. Можемо не допустити», – сказав український лідер.

Зеленський закликав союзників ще сильніше тиснути на Москву, аби агресор слабшав та не встигав адаптуватися.

Раніше Зеленський заявляв, що Путін хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні.

Теги: путін війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні – Зеленський
Путін хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні – Зеленський
Сьогодні, 12:28
Зеленський назвав пріоритети, з якими приїхав на «Рамштайн-16»
Зеленський назвав пріоритети, з якими приїхав на «Рамштайн-16»
Сьогодні, 11:19
Володимир Зеленський переконаний, що Росія не думає про мирне закінчення війни
«Я буду дуже чесним». Зеленський відповів, чи потисне руку Путіну, щоб зупинити війну
Сьогодні, 10:22

Події в Україні

Росіяни обстріляли цвинтар біля Херсона: влучили в ритуальний транспорт, є поранені (відео)
Росіяни обстріляли цвинтар біля Херсона: влучили в ритуальний транспорт, є поранені (відео)
Вперше в своїй історії Москва пішла на поклон – Зеленський
Вперше в своїй історії Москва пішла на поклон – Зеленський
Офіційно: США нададуть Україні пакет допомоги на $200 млн
Офіційно: США нададуть Україні пакет допомоги на $200 млн
Росіяни відновили наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку
Росіяни відновили наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку
Під Авдіївкою нацгвардійці знищили колону росіян, яка йшла на штурм українських позицій
Під Авдіївкою нацгвардійці знищили колону росіян, яка йшла на штурм українських позицій
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
21K
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
20K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
14K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
7039
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
6121
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту