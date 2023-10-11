Путін хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні – Зеленський

Росія зацікавлена в глобалізації конфліктів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання, чи може він потиснути руку російському диктатору Володимиру Путіну більше не актуальне, оскільки лідер Кремля не збирається зупиняти війну. Про це він сказав під час пресконференції у Будапешті.

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Зеленський наголосив, що Путін не збирається зупиняти свої загарбницькі дії в Україні.

«Я буду дуже чесним. Він (Путін – «Главком») не хоче нічого закінчувати, йому нецікаво, цього ніколи не буде. Рукостискання нічого не означає. Якщо ви хочете зупинити війну, ви зробите все можливе, щоб зупинити її, ви розмовляєте з усіма людьми, які готові до переговорів. Але він цього не хоче. В голові він хоче рухатися вперед, і не тільки в Україні, це проблема», – сказав він.

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Глава держави висловив думку, що насамперед цілю Путін будуть колишні члени Радянського Союзу, як от Молдова та країни Балтії, які зараз є членами НАТО.

Також Зеленський зазначив, що Росія зацікавлена в глобалізації конфліктів.

«Для одних війна – це трагедія, для інших – відкриває можливості. Вони хочуть довгострокової дестабілізації світу», – додав президент.

Частково вирішити це питання, за словами Зеленського, може тиск на Росію, гуманний ультиматум, який змусить її до переговорів. Вирішення проблеми з Росією, на його думку, зможе допомогти у вирішення гарячих питань на інших континентах.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський перерахував три нагальні пріоритети, з якими приїхав сьогодні на засідання Контактної групи з питань оборони України.