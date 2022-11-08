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«Росія повинна поважати українські кордони», – постпред США при ООН

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Росія повинна поважати українські кордони», – постпред США при ООН
США продовжать відстоювати Україну
фото з відкритих джерел

Росія має дотримуватися Статуту ООН і прибрати свої війська з України

Україна має сама керувати процесом перемовин з Росією, виходячи із заявлених Президентом Володимиром Зеленським принципів, а США будуть однозначно підтримувати такі її дипломатичні зусилля. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд в Києві на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

«Мені здається, український президент сам за себе сказав учора ввечері, що він хоче забезпечити дипломатичні шляхи із росіянами, але вони повинні поважати кордони (України – Ред.), вони повинні дотримуватися Статуту ООН і прибрати свої війська з цієї країни. Міжнародна спільнота відстоює Україну. Україна повинна керувати цим процесом (перемовин – Ред.), а ми однозначно підтримуємо її зусилля», – сказала Томас-Грінфілд.

Вона також запевнила, що які б зміни не відбулися з огляду на проміжні вибори в США, це не вплине на підтримку України.

«Ми бачили двопартійну підтримку України. Президент (Байден – Ред.) і в подальшому налаштований працювати над тим, щоб ця підтримка тривала», – зазначила постійна представниця США при ООН.

Коментуючи готовність США збільшити військову підтримку України в деяких сферах, зокрема надати Україні далекобійні системи озброєння, які могли б змінити ситуацію на полі бою , та можливість закупівлі літаків F16 у США чи в країнах Балтії, Томас-Грінфілд зауважила, що в «українців немає жодних запитань стосовно підтримки США».

«Ми відстоювали і відстоюємо Україну від самого початку війни і продовжуватимемо проводити дискусії щодо потреб для цього самозахисту. Ми віддані питанню, щоб і надалі відстоювати Україну аж до її перемоги у цій війні», – запевнила дипломат.

Нагадаємо, 8 листопада представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд прибула до Києва, щоб підтвердити непохитну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими

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Теги: ООН росія США Україна

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