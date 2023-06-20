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Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Катастрофа на ГЕС: Буданов розповів, який наказ окупанти отримали перед підривом
Кирило Буданов: «Ця штучно створена техногенна катастрофа - теракт та акт екоциду здійснений свідомо РФ»
фото: пресслужба ДСНС

Усі підрозділи військ окупантів, які перебували поруч із ГЕС, справді не знали про те, що відбудеться теракт

За пів години до підриву Каховської ГЕС російське керівництво наказало окупаційному підрозділу, який був на тій території, негайно евакуюватися.  Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Ця штучно створена техногенна катастрофа – теракт та акт екоциду здійснений свідомо РФ. Усі плітки і чутки про те, що було інакше, не відповідають дійсності. Є багато фактів, які прямо показують, як це відбувалося. Найцікавіше – за півгодини через радіомережу вийшли на підрозділ, який був на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратись і залишити територію. У цей самий час прибула група спецпризначення і сталося те, що сталося», – пояснив він.

Буданов також зазначив, що всі підрозділи військ окупантів, які перебували поруч із ГЕС, справді не знали про те, що відбудеться теракт.

«Це все ще досить закрита інформація, однак я вам абсолютно відверто кажу, що за півгодини був чітко зафіксований вихід в ефір радіомережі до підрозділу, який перебував на Каховській ГЕС. Із чіткою командою негайно евакуюватися з цієї території», – додав глава ГУР.     

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

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Теги: окупанти теракт катастрофа наказ Кирило Буданов Каховська ГЕС

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