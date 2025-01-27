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РФ, ймовірно, змінює свої пріоритети на Донеччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ, ймовірно, змінює свої пріоритети на Донеччині
Такий вигляд має Торецьк після боїв
фото: Нацполіція

Окупанти прагнуть знищити українські позиції на південний захід від Торецька, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку

Російські окупанти планують захопити Торецьк найближчими днями. А передислокація Східного військового округу (СВО) для посилення російського угруповання на Торецькому напрямку може свідчити про нові пріоритетні зусилля Росії щодо відновлення атак у напрямку Костянтинівки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«За попередньою оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, мають намір використати захоплення Торецька для просування далі на захід і вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що просування російських військ на Торецькому напрямку було повільним, оскільки окупанти просувалися через забудовані міські райони, але вони можуть почати просуватися відносно швидше, як тільки вони прорвуться з Торецька на відкритіші ділянки місцевості на захід від цього населеного пункту.

Крім того, окупанти також можуть спробувати використати тактичні переваги в межах і поблизу Торецька та на схід від Покровська, щоб знищити українські позиції на південний захід від Торецька, і деякі російські блогери нещодавно припустили, що російські війська можуть активізувати наступальні операції на південний захід від Торецька з цією метою.

На думку експертів, російські війська можуть прагнути знищити українські позиції на південний захід від Торецька, щоб зміцнити свій південний фланг перед наступом на Костянтинівку.

Зокрема, російське військове командування може передислокувати елементи підрозділів для посилення наступальних операцій на Торецькому напрямку, якщо воно має пріоритетний намір тиснути на український фортифікаційний пояс у Донецькій області навесні та влітку 2025 року.

«Захоплення Покровська є головною оперативною метою російського військового командування в Донецькій області з лютого 2024 року. Таким чином, передислокація російських підрозділів на Торецький або Часів-Ярський напрямки – на противагу збереженню підрозділів на заході Донецької області, передислокації на Запорізький напрямок або передислокації на Покровський напрямок – свідчитиме про зміну російських оперативних пріоритетів», – додали в ISW.

Нагадаємо, триває 1069-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Тривають важкі бої за Велику Новосілку.

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Теги: ISW Донеччина війна росія окупанти Торецьк

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