Російські війська захопили Велику Новосілку? Відповідь ЗСУ

Тривають важкі бої за Велику Новосілку

У Великій Новосілці, що на Донеччині тривають важкі оборонні бої, в ході яких українські захисники завдають ворогу значних втрат в живій силі та техніці. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

Міністерство оборони РФ у неділю, 26 січня, заявило про захоплення російською армією селища Велика Новосілка у Донецькій області. У Силах оборони України спростували інформацію про нібито оточення українських військ у Великій Новосілці Донецької області та про захоплення селища.

«Українські війська в оточенні не перебувають, цьому вдалося запобігти», – повідомив Трегубов.

Водночас Віктор Трегубов зазначив, що ситуація у Великій Новосілці наразі досить динамічна і бої за неї тривають. Він також додав, що українські військові там досі присутні і продовжують нищити росіян та їхню техніку.

«Уточнювати, де саме вони знаходяться і де росіяни намагаються маневрувати, я зараз не можу просто тому, що це поставить під загрозу саму операцію», – пояснив спікер ОСУВ «Хортиця».

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 26 січня.

«Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв», – сказав президент.