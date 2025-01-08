Куди підуть окупанти у разі успіху під Торецьком: дані ISW

Інститут вивчення війни оцінив подальші дії Росії після успіху під Торецькому

Російські загарбники, ймовірно, мають намір використати свої успіхи в Торецьку для просування далі на захід від Торецька і Щербинівки та вздовж траси Т-05-16 Торецьк-Костянтинівка в напрямку найпівденнішої точки українського фортифікаційного поясу в Костянтинівці. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що війська РФ активізували наступальні операції на Торецькому напрямку в червні 2024 року, ймовірно, з метою зменшити український виступ у цьому районі та позбавити українські сили можливості обстрілювати тилові російські райони в напрямку Часового Яру та Покровська, на яких на той час були зосереджені основні зусилля росіян.

З червня 2024 року російські війська повільно та поступово просувалися до Торецька і прилеглих населених пунктів, але в останні тижні активізували наступальні операції та досягли тактичних успіхів у північній та північно-західній частинах Торецька.

«Російські війська, схоже, змінюють тактику штурму в Торецьку, щоб придушити українські сили і сприяти тактичним успіхам у межах населеного пункту. Вони, ймовірно, використовують свою перевагу в чисельності особового складу, щоб інтенсифікувати наступальні дії і просунутися в межах Торецька», – йдетья в повідомленні.

Аналітики припускають, що тепер загарбники можуть мати намір закріпитися на північному заході Торецька і в центрі Щербинівки (на захід від Торецька), щоб просунутися вздовж траси Т-05-16 в напрямку Костянтинівки через Неліпівку, Плещіївку, Іванопілля та поля навколо цих населених пунктів, намагаючись створити загрозу південному краю українського фортифікаційного поясу Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ, який є основою оборони Донецької області.

Російські війська також можуть спробувати використати подальше просування на північний захід від Торецька і на південь від Часового Яру в напрямку Білої Гори і Олександро-Шультиного для того, щоб зруйнувати українську «кишеню» в цьому районі і вирівняти лінію фронту на захід і південний захід від Костянтинівки.

«Таке просування ускладнить здатність України контратакувати в ближньому тилу Росії на південний схід від Часового Яру, в тому числі в напрямку Кліщіївки, і дозволить російським військам розгорнути додаткові артилерійські системи в межах досяжності Костянтинівки і використовувати FPV-безпілотники в межах досяжності міста», – кажуть в ISW.

Також росіяни можуть спробувати просунутися на захід і північний захід від Нью-Йорка і Леонідівки в напрямку автошляхів Н-20 Донецьк – Костянтинівка і Н-32 Покровськ – Костянтинівка, щоб потіснити Костянтинівку з півдня і створити більш стабільний південний фланг для наступу на Костянтинівку.

Разом з тим, на думку фахівців, російські війська навряд чи становитимуть значну загрозу для Костянтинівки, якщо російське військове командування не посилить наявне угруповання військ у цьому районі військами з інших прифронтових районів.

Нагадаємо, війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній частині Торецька після кількох тижнів більш інтенсивних наступальних операцій у цьому районі.Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 6 і 7 січня свідчать про те, що загарбники просунулися в межах східної частини Лисівки, на північ від Вовкового, і на північний захід від Воздвиженки. Російський воєнкор стверджував, що війська РФ досягли додаткових успіхів на північний захід від Вовкового, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війьска РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Тарасівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, біля Лисівки, Шевченка, Зеленого, Нового Труду, в районі Новоєлизаветівки, Українки, Ясенового, Котлиного і Піщаного 6 і 7 січня.