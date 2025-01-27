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Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 26 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ захопила Новоєгорівку

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 1

Курщина

Українські сили просунулися в Курській області 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що українські сили нещодавно незначно просунулися в центрі Погребків (на північ від Суджі) та в лісистій місцевості на північний захід від Косиці (північно-східний Суджа).

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 2

Харківщина

26 січня російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, але не просунулися.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 3

Луганщина

26 січня окупанти продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Українські підрозділи, які діють на Куп’янському напрямку, 25 січня опублікували кадри, на яких видно, як російські війська ведуть посилений взводний механізований штурм біля Піщаного (на південний схід від Куп’янська) у напрямку Куп’янськ-Вузлового (на захід від Піщаного), а також повідомили, що українські сили знищили всі чотири БТРи.

Росіяни просунулися в напрямку Борової 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, як російські солдати піднімають російський прапор у східному Твердохлібовому (на південний схід від Борової), що свідчить про те, що російські сили нещодавно просунулися до східної частини поселення та захопили Новоєгорівку (на схід від селаТвердохлібове).

26 січня російські війська продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. 25 і 26 січня російські війська вели наступальні дії на північний схід від Лиману в районах Колодязі, Ямполівки, Тернів, Іванівки, Новолюбівки та на схід від Лиману в районі Торського.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 4

Донеччина

25 і 26 січня окупанти продовжували наступ на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського, але не просунулися. 26 січня російські війська продовжували наступальні дії на Часівояворівському напрямку, але жодного підтвердженого просування не зробили. Росіяни продовжували наземні атаки біля самого Часового Яру; на північ від Часового Яру в районі Оріхово-Василівки і на Новомаркове; і на південь від Часового Яру біля Ступочок, Білої Гори та Предтечиного 25 і 26 січня.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 5

Українські сили відновили обмежені позиції в Торецьку 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, показують, що українські захисники відновили обмежені позиції в північно-західному Торецьку. 25 і 26 січня окупанти продовжували наступати поблизу Торецька та в його межах, у тому числі біля шахти Торецька на півночі Торецька.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 6

Російські війська незначно просунулися на захід від Покровська 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в полях на північ від Котлиного (на захід від Покровська). Речник бригади Нацгвардії України, яка діє на Покровському напрямку, заявив, що російські війська перекидають піхоту на бронетехніці в бік українських позицій і використовують кілька танків для вогневого супроводу кожної групи піхоти, що висаджується. Російське МО стверджувало, що російські війська захопили Зелене (на південь від Покровська), а ISW оцінило, що російські війська захопили населений пункт станом на 21 січня. Під самим Покровськом російські війська продовжували штурм; на схід від Покровська біля Воздвиженки, Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміні; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Зеленого, Новоукраїнки, Звірового; на захід від Покровська біля Удачного і Котлиного; і на південний захід від Покровська в районі Нововасилівки, Новоолександрівки, Успенівки, Новосергіївки, Надіївки та Богданівки 25 і 26 січня.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 7

Російські війська просунулися в напрямку Курахового 26 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Дачного (на захід від Курахового). Окупанти продовжували штурм на північний захід від Курахового біля Срібного та Шевченка; на захід від Курахового поблизу Андріївки, Костянтинополя та Дачного; і на південний захід від Курахового біля Костянтинопольського, Янтарного та Улаклів 25 і 26 січня.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 8

Південь

Російські війська 25 і 26 січня продовжували наступ на Херсонському напрямку, включно з островами Забич і Козацький (на південний захід і схід від Херсона відповідно) у дельті річки Дніпро, але не просунулися.

Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW фото 9

Нагадаємо, триває 1069-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Харків війна Дніпро Донеччина Луганськ наступ штурм росіяни ISW

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