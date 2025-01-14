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У Торецьку погіршується оперативна обстановка – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Торецьку погіршується оперативна обстановка – DeepState
Окупанти не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки
фото з відкритих джерел

Росіяни окупували майже весь мікрорайон «Забалка» в Торецьку

Противник поступово просувається в Торецьку і забирає його під свій контроль. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зокрема, тривають активні бої в центаральній частині міста, яка характерна наявністю багатоповерхівок, і які перейшли під контроль ворога. Також відбувається часта фіксація кацапської піхоти між териконами в північній частині Торецька і західних околицях населеного пункту. Ці два райони забудовані приватним сектором, в якому піхота противника постійно намагається сховатися, вижити і закріпитися з метою подальшого просування і зайняття міста.

«Не буде новиною, якщо в найближчому часі північна частина міста перейде під повний контроль ворога, адже безкінечне застосування піхоти, яку важко знаходити серед забудов дається в знаки. Ураження по кацапні в більшості випадків здійснюється fpv-дронами та скидами з Mavic, що демонструє ці засоби як основні по знищенню ворога і це черговий доказ того наскільки ці засоби необхідні нашим військовим і яким важливим є долучення суспільства у закритті цієї потреби», – йдеться в повідомленні.

Крім того, продовжуються бої в мікрорайоні «Забалка», який кацапи практично весь окупували.

«Не припиняються спроби штурму в напрямку Щербинівки та Леонідівки, але підрозділи, які тримають оборону в даній зоні відповідальності множать всі спроби ворога на нуль. Ефективне використання засобів, людей і тактичної обстановки дає свої результати», – додали аналітики.

Нагадаємо, триває 1056-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Протягом минулої доби російські війська завдали 41 авіаудару, скинувши при цьому 62 КАБ. Окрім того, загарбники залучили для ударів 684 дрони-камікадзе та здійснили 3730 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.

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Теги: ЗСУ окупанти Торецьк Донеччина війна росія

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