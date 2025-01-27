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Чому Росія так зосереджена на захопленні Великої Новосілки? Роз’яснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чому Росія так зосереджена на захопленні Великої Новосілки? Роз’яснення ISW
Захоплення Великої Новосілки, ймовірно, стане точкою відліку для прийняття рішення про передислокацію підрозділів
фото з відкритих джерел

ISW вважає, що російські війська займають 89% cелища Велика Новосілка

Захоплення Великої Новосілки дасть можливість командуванню РФ вирішити, чи слід передислокувати підрозділи на інші оперативні райони. А будь-яка передислокація впродовж найближчих тижнів вкаже, де наступатиме ворог навесні та влітку. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також експерти вказують на те, що російське міноборони приділяє аномально багато уваги захопленню Великої Новосілки, що може свідчити про те, що РФ в такий спосіб хоче сформувати у Заходу уявлення про ситуацію на полі бою і послабити міжнародну підтримку України.

Зазначається, що російські війська просунулись в межах Великої Новосілки на тлі офіційних російських заяв про те, що 26 січня окупанти захопили весь населений пункт. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 січня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ вздовж вулиці Центральної на півночі Великої Новосілки.

Чому Росія так зосереджена на захопленні Великої Новосілки? Роз’яснення ISW фото 1

Деякі російські джерела, включаючи міністерство оборони Росії, стверджували 26 січня, що російські війська повністю захопили Велику Новосілку, тоді як інші російські джерела стверджували, що російські війська захопили більшу частину населеного пункту.

Деякі російські блогери стверджували, що російські війська все ще зачищають селище від українських сил, включаючи північну частину, і що українські сили все ще контратакують у цьому районі.

«Однак, за даними геолокаційних даних, ISW вважає, що російські війська займають 89% cелища», – йдеться в повідомленні.

Крім того, для ISW досі незрозуміло, чи зможуть російські війська швидко просунутися далі Великої Новосілки, оскільки неясно, скільки бойової потужності ще зберігають елементи східного військового округу російської армії після кількох місяців безперервних наступальних операцій.

«Велика Новосілка розташована поруч з кількома річками, що, ймовірно, ускладнить і завадить подальшому тактичному просуванню російських військ у цьому районі. Російські війська мали проблеми з переправами через річки… що, ймовірно, ускладнить здатність російських військ використати захоплення Великої Новосілки для оперативно значущого просування в західній частині Донецької області», – додали аналітики.

Також експерти припускають, що захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть російському військовому командуванню можливості і стане точкою відліку для прийняття рішення про передислокацію підрозділів Східного військового округу (СВО) Росії з району Великої Новосілки в інші пріоритетні оперативні райони. – «Захоплення Великої Новосілки стане для російського військового командування точкою прийняття рішення, під час якої російське військове командування може реалізувати кілька варіантів дій».

Зокрема, російське військове командування може вирішити залишити частини «СВО» на заході Донецької області і продовжити просування до адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей, який проходить на північ і захід від Великої Новосілки.

Таке рішення може свідчити про те, що російські військові надають перевагу якнайшвидшому просуванню до адміністративного кордону, а не на інших напрямках у Донецькій області чи в інших прифронтових районах.

Нагадаємо, раніше у 110 ОМБр заявляли, що загрози оточенню українських військ у районі Великої Новосілки немає. Бої за населений пункт тривають. З районів, де виникала загроза оточення, українські підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли.

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Теги: Донеччина війна фронт ЗСУ окупанти росія ворог ISW

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