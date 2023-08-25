Росія має запасний план для війни – Данілов

РФ не може перемогти Україну військовим шляхом

Росія має «план В» у повномасштабній війні в Україні. Це – внутрішня дестабілізація. Про це заявив заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає «Радіо Свобода».

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«Хочу зауважити, що Російська Федерація не може перемогти нас військовим шляхом. Тому у неї є так званий план В. Це через внутрішню дестабілізацію спробувати похитнути нашу країну. Але ми тут будемо пильними і не допустимо цього. Зокрема подій, на які розраховує Росія», – сказав він.

Також Данілов зазначив, що останнім часом правоохоронці виявляють все більше медіа-колаборантів, які свого часу приїхали з Луганська.

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«Там з колорадськими стрічками бігали, а зараз сидять у ютубах. На жаль, не на території нашої країни. Але тим не менш видають себе за українців і починають розповідати, що вони там щось аналізують», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.